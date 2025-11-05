Carlos Melconian cuestionó la política económica y advirtió sobre los desafíos hacia 2026

“Acá no hay más conejos de la galera, el 9 de septiembre apareció el rey de los conejos del planeta Tierra (día de la confirmación del swap por U$S20.000 millones con el Tesoro de EEUU). ¿Qué conejo de la galera querés después de (Scott) Bessent?“, ironizó Melconian. “Un tipo que te dice ‘no te calientes, si hay que vender, vendo yo; me encanta el peso y después veo cómo hacemos’. Qué conejo queda después de eso? Inventate otro animal, porque con eso no hay más”, agregó en una entrevista con radio Con Vos de Buenos Aires, consignado por el diario "Ámbito".