Carlos Melconian cuestionó la política económica y advirtió sobre los desafíos hacia 2026

El economista Carlos Melconian volvió a expresar críticas hacia la conducción económica del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre los desafíos que enfrentará el programa oficial de cara a 2026, especialmente en materia cambiaria y de política monetaria.
El ex presidente del Banco Nación puso en duda la sostenibilidad del actual esquema de administración del dólar y señaló la falta de definiciones claras sobre el rumbo futuro.
“Acá no hay más conejos de la galera, el 9 de septiembre apareció el rey de los conejos del planeta Tierra (día de la confirmación del swap por U$S20.000 millones con el Tesoro de EEUU). ¿Qué conejo de la galera querés después de (Scott) Bessent?“, ironizó Melconian. “Un tipo que te dice ‘no te calientes, si hay que vender, vendo yo; me encanta el peso y después veo cómo hacemos’. Qué conejo queda después de eso? Inventate otro animal, porque con eso no hay más”, agregó en una entrevista con radio Con Vos de Buenos Aires, consignado por el diario "Ámbito".
El economista también remarcó la necesidad de definir un plan de pagos de deuda en dólares y un calendario de acumulación de divisas, al considerar que ese es “el error mayúsculo que tuvo la política cambiaria posacuerdo con el Fondo”.
Críticas a Caputo
Melconian dedicó parte de sus declaraciones a cuestionar la estrategia fiscal y monetaria del gobierno libertario. Señaló las dudas sobre cómo continuará “la licuadora” y sobre las decisiones que tomará el equipo económico con respecto a la tasa de interés, que según dijo “profundizó la paralización de la economía”.
“Diría que en los próximos 15 días debiera haber novedades sobre la política monetaria, no puede continuar en estos términos”, afirmó.
Asimismo, lanzó una crítica directa al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, al referirse al manejo del tipo de cambio. “Supongo que en algún momento tiene que haber novedades, más allá de frases sueltas como ‘con $1500 estoy cómodo’”, señaló, en alusión a expresiones recientes del titular del Palacio de Hacienda.
En su análisis, Melconian consideró que el actual régimen de bandas de flotación cambiaria muestra límites y que el modelo implementado hasta el momento no ha permitido la acumulación de reservas, uno de los principales objetivos económicos del Gobierno nacional.