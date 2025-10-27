Melconian pidió al Gobierno un rumbo para la política cambiaria y vaticinó que el sistema de bandas "se va"

Tras las elecciones legislativas del domingo, el economista Carlos Melconian analizó el panorama político y económico del Gobierno y vinculó el resultado electoral a la falta de definición del esquema macroeconómico. “Hay que establecer el rumbo de la política cambiaria”, explicó
En declaraciones a Infobae, el ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri sostuvo que el triunfo del oficialismo fue “sorpresivo” por su magnitud y reclamó una redefinición urgente del rumbo económico, especialmente en materia cambiaria. “Hay que establecer el rumbo de la política cambiaria. Tiene que haber una hoja de ruta: qué formato se va a usar para comprar dólares, cada cuánto se tiene que hacer y con qué objetivo”, afirmó.
Melconian además anticipó que el modelo vigente podría llegar a su fin. “Para mí el sistema de bandas se va. Bandas y piso no hay más”, advirtió. En ese sentido, planteó que el actual esquema de la política cambiaria impulsada por el gobierno de Javier Milei muestra inconsistencias estructurales, por lo que explicó que “quedó un techo que crece al 1%” y, al mismo tiempo, “está faltando una demanda del sector público”. Por eso, consideró necesario trazar una estrategia coherente y sostenida en el tiempo que dé previsibilidad al mercado.
El economista también hizo referencia a la demanda de dólares por parte de personas físicas, un fenómeno que, según dijo, se mantiene en niveles récord. “Nunca vi que durante tantos meses se lleven 4 o 5 lucas por mes las personas comunes”, sostuvo. Y agregó: “Desde que se levantó el cepo se compraron U$S 25.000 millones”. Para Melconian, ese comportamiento del mercado minorista representa un desafío que el Gobierno deberá enfrentar con medidas concretas.
En otro tramo de la entrevista, analizó el impacto político del reciente resultado electoral, al que describió como un hecho que “revivió al muerto”. Sin embargo, advirtió que el oficialismo no debe conformarse con el respaldo obtenido. “Hay que plantear un escenario cambiario y hay que ir a la negociación tributaria”, remarcó.
Para el economista, la victoria debería servir como punto de inflexión. “Lo que debiera acompañar al espaldarazo político es ir a una política macroeconómica y dejar los caprichos, el dogmatismo y la ideología de lado”, señaló. En ese sentido, insistió en que el gobierno de Milei debe aprovechar el momento para corregir errores y redefinir prioridades.
Melconian también cuestionó la lectura que hizo el Ejecutivo sobre la elección bonaerense. “El Gobierno dijo 100% riesgo Kuka, yo eso no lo comparto”, expresó, al tiempo que consideró que los problemas económicos actuales “son propios” y no consecuencia del contexto político.
El economista se refirió además a las reservas internacionales y a la aparición de Bessent. “Si no aparecía, estaban liquidados”, afirmó. “Nunca vi una aparición así. No sé si será simpatía o geopolítica, pero no sé cómo lo lograron”. Calificó el acuerdo como una “rueda de auxilio”, aunque advirtió que aún no se conocen sus condiciones.