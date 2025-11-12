Charly García recibió el premio Konex de Platino

En una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento, Charly García fue homenajeado con el Premio Konex de Platino, una distinción que celebra su aporte invaluable a la Música Popular argentina. La ceremonia se realizó ayer en el Ciudad Cultural Konex, donde artistas, productores y referentes de distintas generaciones se reunieron para rendir tributo a los protagonistas de la escena musical del país.
El evento, conducido por Silvina Chediek, puso fin al ciclo 2025 de los Premios Konex a la Música Popular, que cada década reconocen a las cien figuras más destacadas de veinte disciplinas musicales. En esta edición, además de los Premios Konex de Platino, se entregaron Menciones Especiales y Premios Konex de Honor, en una tarde que combinó emoción, homenajes y un fuerte sentido de comunidad artística.
El acto estuvo encabezado por Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, y Sandra Mihanovich, presidenta del Gran Jurado, junto a Alejandro Lerner como secretario general. Como presidente honorario participó Dino Saluzzi, quien había recibido el Konex de Brillante 2015. El jurado, integrado por veinte personalidades del ámbito musical, incluyó nombres como Ariel Ardit, Amelita Baltar, Mavi Díaz, Javier Malosetti, Silvia Majul, Bobby Flores, Humphrey Inzillo, Mariano del Mazo, Gustavo Mozzi, Claudia Puyó, Ricardo Saltón y Mikki Lusardi, entre otros.
Desde temprano, el auditorio del Konex se colmó de músicos, periodistas y familiares que acompañaron una ceremonia de tono festivo, más cercana a un encuentro de colegas que a una competencia. El clima reflejó el espíritu de los premios: reconocer la excelencia y celebrar el legado de quienes marcaron la historia musical argentina.
Entre los ganadores del Premio Konex de Platino, se destacaron artistas de diversos géneros: David Lebón (Solista de Rock), Divididos (Conjunto de Rock), Lali (Solista de Pop), Babasónicos y Miranda! (Conjunto de Pop), Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi (Solista de Folklore), Los Manseros Santiagueños (Conjunto de Folklore), Wos (Música Urbana), La Delio Valdez (Tropical), Abel Pintos (Melódico/Romántico), Fito Páez (Autor/Compositor), Hernán Cattáneo (DJ/Electrónica), Ricardo Lew y Escalandrum (Jazz), Canticuénticos (Infantil), Pablo Agri (Solista Instrumental), Fabián “Tweety” González (Productor Artístico) y Lito Vitale junto a Leo Sujatovich (Arreglador/Orquestador).
El cierre del acto tuvo como protagonista a Charly García, quien fue ovacionado de pie al subir al escenario para recibir el Konex de Brillante, el máximo galardón que otorga la Fundación. “Agradezco a todos este reconocimiento, y quiero dedicárselo a alguien que también lo recibió en su momento: a mi gran amiga, Mercedes Sosa”, expresó el músico, emocionando a todos los presentes.
Con una sonrisa y gestos breves, el artista resumió más de cinco décadas de trayectoria que transformaron la Música Popular argentina. Su presencia coronó una ceremonia donde confluyeron generaciones, estilos y sensibilidades, en una celebración del arte como memoria colectiva.
Charly García, con este reconocimiento, se incorpora a la galería de leyendas que ya recibieron el Konex de Brillante: Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015), reafirmando su lugar como figura esencial en la historia musical del país.