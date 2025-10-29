La Fundación Konex distinguirá a Mariano Mores y a Javier Martínez con el Premio de Honor 2025

Konex de Platino y menciones especiales

Entre los ganadores del Konex de Platino se destacan nombres emblemáticos de todos los géneros:

José “Pepe” Colángelo, Orquesta del Tango de Buenos Aires, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi, Los Manseros Santiagueños, Ricardo Lew, Escalandrum, David Lebón, Divididos, Lali Espósito, Babasónicos y Miranda!, La Delio Valdez, Wos, CA7RIEL & Paco Amoroso, Hernán Cattáneo, Abel Pintos, Canticuénticos, Pablo Agri, Fito Páez, Fabián “Tweety” González, Leo Sujatovich y Lito Vitale, entre otros.