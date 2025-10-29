La Fundación Konex distinguirá a Mariano Mores y a Javier Martínez con el Premio de Honor 2025

En una edición que cruza generaciones, estilos y sensibilidades, la Fundación Konex anunció a los galardonados con el Premio Konex de Honor 2025, que este año celebra a dos figuras esenciales de la música popular argentina: Mariano Mores y Javier Martínez. Dos artistas que, desde universos sonoros distintos -el tango y el rock-, transformaron la manera en que el país se reconoce, se emociona y se expresa a través de la música.
El Premio Konex de Honor, entregado cada 10 años, distingue a personalidades de excelencia cuya obra ha dejado una huella indeleble en la cultura nacional. En esta edición, la Fundación Konex rinde homenaje a la elegancia inmortal del tango y a la voz urbana del rock argentino, reconociendo en ambos géneros un mismo espíritu creador: la pasión, la autenticidad y el arte como forma de memoria colectiva.
Mariano Mores: la elegancia eterna del tango
Mariano Mores (1918–2016) fue pianista, compositor y director de orquesta. Su nombre es sinónimo de tango universal. Desde sus inicios junto a Francisco Canaro hasta su consagración como solista, Mores marcó un antes y un después en la historia musical argentina.
Autor de clásicos como Uno, Cafetín de Buenos Aires, Cuartito Azul, Adiós Pampa Mía y Tanguera, llevó el tango a los grandes escenarios del mundo con una impronta que fusionó virtuosismo, emoción y espectáculo.
Reconocido en numerosas oportunidades por la Fundación Konex, su figura continúa encarnando el refinamiento y la pasión porteña hecha melodía.
Javier Martínez: la voz urbana del rock nacional
Javier Martínez (1946–2024), músico, cantante, compositor y baterista, fue una de las voces fundacionales del rock argentino.
Como creador de Manal, junto a Claudio Gabis y Alejandro Medina, dio vida al blues en castellano y a himnos que aún resuenan en el imaginario colectivo: Avellaneda Blues, Jugo de tomate frío y Porque hoy nací.
Su obra, atravesada por la poesía callejera y la introspección existencial, definió el pulso de una generación que buscaba libertad, sonido y verdad. A más de cinco décadas, su legado sigue vivo: la voz del rock que observa, que transforma, que nunca se apaga.
Un homenaje a la trascendencia creativa
El Premio Konex de Honor 2025 no solo distingue a dos artistas excepcionales, sino que celebra la creación como forma de trascendencia. El tango y el rock -Mores y Martínez- se encuentran en un mismo punto: el de la identidad y la emoción argentina.
El Gran Jurado, integrado por 20 reconocidas personalidades de la música, estuvo presidido por Sandra Mihanovich, con Alejandro Lerner como secretario general y Dino Saluzzi como presidente honorario.
Konex de Brillante: Charly García
El máximo galardón de esta edición, el Konex de Brillante, fue otorgado a Charly García, ícono indiscutible de la música popular argentina. En ediciones anteriores, este reconocimiento fue para Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015).
Konex de Platino y menciones especiales
Entre los ganadores del Konex de Platino se destacan nombres emblemáticos de todos los géneros:
José “Pepe” Colángelo, Orquesta del Tango de Buenos Aires, Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi, Los Manseros Santiagueños, Ricardo Lew, Escalandrum, David Lebón, Divididos, Lali Espósito, Babasónicos y Miranda!, La Delio Valdez, Wos, CA7RIEL & Paco Amoroso, Hernán Cattáneo, Abel Pintos, Canticuénticos, Pablo Agri, Fito Páez, Fabián “Tweety” González, Leo Sujatovich y Lito Vitale, entre otros.
Las menciones especiales fueron otorgadas a Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza, por su aporte excepcional a la cultura nacional.
Una noche para celebrar la música argentina
La ceremonia final se realizará el martes 11 de noviembre de 2025 en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA). Será una velada en la que arte, emoción y memoria se encontrarán nuevamente bajo una misma melodía: la de la identidad argentina hecha canción.