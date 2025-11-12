Hoy juran el intendente y los concejales electos en Juan Bautista Alberdi

Ayer por la mañana se llevó adelante la sesión preparatoria en el Concejo Deliberante alberdiano, en la que quedó firme la promulgación de los nuevos cargos elegidos mediante sufragio el pasado 26 de octubre. Hoy la ceremonia se completa con la asunción oficial de los candidatos electos, a partir de las 17 frente a la Casa municipal. Primero lo harán los ediles y luego, a las 18, tomará juramento Romano con la presencia del gobernador, Osvaldo Jaldo.