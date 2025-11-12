Secciones
Hoy juran el intendente y los concejales electos en Juan Bautista Alberdi

Asumen las autoridades y finaliza la intervención del municipio.

FESTEJO. Bruno Romano, de chaleco, tras haber logrado ganar la intendencia de Alberdi. FESTEJO. Bruno Romano, de chaleco, tras haber logrado ganar la intendencia de Alberdi. La Gaceta / Foto de Osvaldo Ripoll
La Municipalidad de Juan Bautista Alberdi pone fin al periodo de intervención estatal que se mantuvo por cinco meses, tras el escándalo por presuntas redes de narcotráfico el poder político. Hoy se normaliza la situación institucional de la ciudad sureña con la jura de las autoridades electas: el intendente, Bruno Romano, y los 10 concejales que integrarán el cuerpo legislativo hasta 2027.

Ayer por la mañana se llevó adelante la sesión preparatoria en el Concejo Deliberante alberdiano, en la que quedó firme la promulgación de los nuevos cargos elegidos mediante sufragio el pasado 26 de octubre. Hoy la ceremonia se completa con la asunción oficial de los candidatos electos, a partir de las 17 frente a la Casa municipal. Primero lo harán los ediles y luego, a las 18, tomará juramento Romano con la presencia del gobernador, Osvaldo Jaldo.

Presidente del Concejo

Además, en la sesión de ayer se designó al concejal José Diógenes “Pepe” Romano -padre del futuro intendente- como presidente del cuerpo, por ser el edil de mayor edad. “Se ha pasado a un cuarto intermedio para elegir la mesa directiva y las comisiones que funcionarán durante un año”, manifestó el representante alberdiano.

Triunfo del PJ en Alberdi: Osvaldo Jaldo felicitó a Bruno Romano, intendente electo

Triunfo del PJ en Alberdi: Osvaldo Jaldo felicitó a Bruno Romano, intendente electo

La nueva mesa parlamentaria hasta 2027 estará integrada por cinco concejales del oficialismo y cinco de la oposición: Nancy Cuenca (Nos une el Cambio), Ana Campos (Tucumán en Positivo), José “Pepe” Romano (Partido de los Trabajadores), Sergio Muray (Justicia y Compromiso), Marcelo Ogas (Proyecto Tucumán), José Calderón (P.U.M.A.), Cintia Matar (Movimiento de Afirmación Popular) y Ramiro Aguilera, Adolfo Díaz Chavero y Martina Siri (Cambia Alberdi).


