De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

El segundo componente son los botánicos, el alma de cualquier gin. “El enebro es obligatorio. Si no lo tiene, deja de ser gin y pasa a ser vodka”, explica Lucas. El de Ayres se combina con cardamomo, coriandro, pimienta rosa y pimienta de Jamaica, más pieles de naranja y limón orgánicos de Tucumán. El objetivo es alcanzar un equilibrio especiado y fresco, con notas florales y cítricas. Luego la magia ocurre dentro del alambique de 200 litros que cumple la función de eliminar compuestos indeseables y aportar pureza al resultado final. El proceso comienza con la maceración, en la que los botánicos se sumergen en una mezcla de agua y alcohol durante 48 horas. “Es como cocinar -dice Rasguido-. Se juega con los perfiles aromáticos y de sabor que uno quiera lograr”, cuenta.