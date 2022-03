Gin tonic: ¿Sólo una tendencia o llegó para quedarse?

En una salida con amigos, con la pareja, en cenas familiares, en fiestas y clubes. El gin tonic está arrasando y ya se convirtió en la bebida favorita de muchos tucumanos. Tal como sucedió con la cerveza artesanal, muchos negocios están optando por ofrecerlo gracias a la gran demanda que genera. Sin embargo, ¿cuáles son las expectativas? ¿El gin aliviado con agua tónica llegó para quedarse o es una moda pasajera?

“Antes, en los casamientos no podían faltar el fernet, el Campari o la cerveza. Ahora piden que por favor no falte el gin tonic, ahí esta el dato”, apunta Federico Vera, bartender profesional que trabaja en eventos y además es dueño de “El club del gin”. En su negocio vende todo lo necesario para preparar este trago en casa: botánicos, accesorios, cristalería, tónicos, y por supuesto, botellas de gin.

“La cerveza perdura, pero el gin para mí es algo que llegó para quedarse, porque se instaló en un público que nosotros no pensamos que iba a conquistar”, detalló. Su motivación para iniciar este negocio hace un año y medio fue la demanda. “La moda cayó de arriba y fue un boom impresionante”, sostuvo.

Vera cuenta que el gin ya venía formando su camino en la provincia cuando maduraba su idea, pero lo que más influyó en la decisión fue la pandemia. “Como bartender que participa en eventos sociales nos quedamos sin qué hacer”, comentó. Así fue como empezó armando promociones de bebida y otros productos con sistema de delivery.

“Empecé a armar los combos con los gin que tenía y la gente se fue copando -relató-. De repente vendía muchas más promos de gin tonic que promos de Campari, Fernet, o cerveza”.

“Tengo amigos en el rubro de la cerveza que sienten la falta, la escasez de litros que hay desde que apareció el gin tonic. Es más, muchas cervecerías artesanales están haciendo gin”, sostuvo Vera. Aseguró que una de las ventajas del gin tonic sobre la cerveza es que la cerveza es roja, negra o rubia. “No pasa de eso”, resumió. En cambio, el gin tonic posee variedad de combinaciones.

Además, la tendencia responde a otras cualidades que caracterizan a este cóctel. “Es un trago tan equilibrado, tan versátil, tan ligero de tomar. Se adapta a cualquier clima y lo podés combinar con muchas cosas”, comentó el bartender.

“De igual manera, es más ligero porque es refrescante, es un trago equilibrado porque tiene 60 ml de gin y 180 de agua tónica, mucho hielo y el agregado que le da el toque que lo hace más refrescante y ligero”, agregó.

Entre las combinaciones más elegidas predomina la de frutos rojos, aunque la combinación perfecta sería un botánico y algo cítrico, según Vera. Por ejemplo, el gin tonic de pomelo y albahaca. En este sentido, a la provincia, y en general al país, le falta mucho por conocer sobre este trago. “Tuvimos gente de Suecia o Alemania que pedían cosas súper desconocidas para nosotros, ahí te das cuenta de que todavía nos falta como industria”, contó.

“Vasos huevo o de superficie ancha para retener la gasificación de la tónica”, recomendó Vera

Negocio redituable

¿Pero qué vuelve a este negocio algo redituable y que pueda mantenerse en el tiempo? “Los insumos no son difíciles de conseguir, en Buenos Aires se pueden conseguir los básicos. Los chicos tuvieron problemas con la pandemia porque la mayoría de las botellas vienen de China, pero ya está regulada la situación”, respondió Vera. Además, añadió: “el comercio va adaptándose a esto, que está bueno, es muy rentable y aparte la gente lo consume mucho, es algo para todo tipo de paladar”.

Por otro lado, Juan Salim, creador de “La Ginoteca,” donde también vende bebidas e insumos para preparar gin tonic, expuso su perspectiva: “se vienen nuevas modas y nuevas tendencias que van de la mano del gin en algunas, y también están tomando un giro para el otro lado. Así como fue la cerveza artesanal, ahora está el gin tonic”. Y explicó: “el gin, con sus tragos y derivados, formaría la tendencia de lo que podría llegar a venir, que serían los vermut”.

Manifestó que el éxito que viene teniendo el gin tonic corresponde a su variedad. “El gin tonic no se quedó quieto, no es que llega una marca y se vende, sino que va cambiando. La gente quiere probar nuevas marcas y combinaciones, no termina de conocerse el trago ni la variante”, destaca Salim.

“La verdad... No creo que el gin reemplace a la cerveza artesanal, pero sí creo que está haciendo el mismo recorrido: primero se impone como moda y después se instala y quedan las mejores marcas o combinaciones que dejan de ser moda, la gente los elige por gusto”, expuso.

Como una moda que llega, se instala y se va, Salim piensa que la cerveza artesanal primero se impone, pero después nuevamente la gente vuelve a elegir la cerveza industrial y se equilibra un poco todo. “Con el gin está pasando lo mismo”, compartió. Aún en este contexto, el negocio continúa con buenas expectativas: “hay todo un proceso, el gin tonic está reinventándose. Fue la bebida más consumida en las fiestas, porque va variando el sabor. Es refrescante, más para el verano, pero en invierno también se consume bastante. La demanda podríamos decir que se mantiene, no sé si creció, pero no cayó”. (Producción periodística: Bárbara Nieva).

Gin tonic

Preparación

Federico Vera compartió cuáles son los ingredientes necesarios para hacer los famosos “tragos entrecasa”:

- Una botella de gin.

- Un cítrico (puede ser naranja, pomelo o limón) para que le aporte aceites y aromas.

- Frutilla, arándano (opcional).

- Para saborizarlo de otra manera puede ser menta, albahaca o pepino, que le da un toque más fresco.

- Tónica (recomendación: la más seca posible).

- Mucho hielo.

- Un copón en forma de balón o los “vasos huevo” de base ancha.

- Para agregar: botánicos o frutas deshidratadas que le aportan una visión y textura diferentes.