Secciones
EspectáculosGuía para salir

Festival Tucumán Jazz: la libertad y la espontaneidad de Gershwin

La Orquesta Estable, dirigida por Yeny Delgado y con Nima Sarkechik, actúa en el San Martín.

SOLISTA. Nima Sarkechik interpretará al piano “Rhapsody in Blue”. FOTOS DE SEBASTIÁN ROSSO SOLISTA. Nima Sarkechik interpretará al piano “Rhapsody in Blue”. FOTOS DE SEBASTIÁN ROSSO
Hace 5 Hs

Hace un siglo, George Gershwin compuso “Rhapsody in Blue” y pasó poco tiempo para que se convirtiese en un clásico con su fusión entre los sonidos del jazz y el formato sinfónico para expresar el clima y la vida de Nueva York. Esta pieza abrirá esta noche la sexta edición del Festival Tucumán Jazz, una propuesta del Ente Cultural de Tucumán, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Istituto Italiano di Cultura de Córdoba. Desde las 21, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se presentará la Orquesta Estable de la Provincia, bajo la dirección de Yeny Delgado y con la presencia especial del pianista franco-iraní Nima Sarkechik. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.

Que el inicio sea con una obra centenaria no implica que toda la grilla tenga el mismo estilo. Por el contrario, la programación -que durará hasta el domingo, tanto en el San Martín como en la sala Orestes Caviglia y en bares de la capital y el interior, con algunas funciones gratuitas- abarca las distintas tendencias del género, abierto a la fusión e interacción con otros ritmos. En la cartelera participará una veintena de bandas tucumanas y las presencias nacionales de Germán Siman, Néstor Estorello, Oscar Giunta y Javier Girotto.

El repertorio de esta noche se completará con otra composición de Gershwin, la “Obertura Cubana” inspirada en los ritmos caribeños que conoció durante su viaje a La Habana; y un popurrí de temas de Dámaso Pérez Prado, el recordado “Rey del Mambo”, que se caracteriza por incluir el brillo de los metales brillantes para generar una energía contagiosa y popular.

Sarkechik será el solista de “Rhapsody in Blue”. “Tocar a Gershwin hoy sigue siendo un enorme homenaje a la música improvisada y al nacimiento del jazz, porque les tiende una especie de puente mágico a los músicos clásicos: nos permite acercarnos al jazz sin dejar de ser quienes somos, abriendo un lenguaje lleno de libertad, colores, swing y picardía. Lo que más me conmueve de esta obra es la alegría que la atraviesa, luminosa, casi insolente. Incluso el pasaje lento es una declaración de ternura. Y hasta los momentos más ‘inquietos’ están atravesados por una energía chispeante, danzante, casi teatral, como si incluso la tensión terminara sonriendo. Para mí es una felicidad enorme tocar una obra tan genial y tan desbordante de vida”, le dice a LA GACETA.

En los cruces está la vigencia del jazz

En los cruces está la vigencia del jazz

El músico distinguió la idea que tuvo el compositor de Nueva York a su actualidad como ciudad, que “está marcada por dinámicas sociales, políticas y humanas que Gershwin no podía prever, aunque su música forme parte de su ADN cultural en Broadway, en la comedia musical y en la cultura popular donde su energía hierve en cada esquina y son elementos inseparables de su identidad”. “Él está en la raíz de un movimiento que sigue vivo, mutando, expandiéndose, pero Nueva York cambió de rostro: hoy es un melting pot fascinante, un lugar de fusión donde conviven culturas, lenguas y pueblos de todo el mundo, con una intensidad y creatividad desbordante en un espacio de ebullición artística permanente, alimentado por corrientes culturales múltiples: el graffiti, el krump, el hip-hop, los artes callejeros… Formas que casi no existían en su tiempo, pero que encarnan esa misma idea de libertad, atrevimiento e inventiva, una matriz cultural donde se refleja el mundo entero”, agrega.

Formación clásica

El pianista tiene una fuerte formación clásica, pero reconoce que “el jazz forma parte de mi paisaje musical desde hace muchos años, sobre todo gracias al Triton en París, un lugar emblemático de la improvisación donde conocí a artistas extraordinarios, aunque mi relación más íntima viene de la música iraní: la tradición persa es un universo donde se improvisa como quien respira, es un arte que te invita a soltar los reflejos, a romper automatismos digitales, a modelar el sonido en el instante, a arriesgarte al gesto inesperado, una verdadera escuela de libertad y flexibilidad interior que me marcó profundamente. Ahí aprendí que improvisar no es un ‘estilo’, sino una disposición, una forma de entrar en la música con todo el ser”.

Entre sus referencias cita a Médéric Collignon, Paul Lay, Thierry Eliez y Chassol, “que ampliaron mi escucha y mi relación con la espontaneidad, pero no soy un jazzista aunque la improvisación me habita”. En ese sentido, admite que le sorprendió la convocatoria a abrir el festival, pero la justifica al considerar a Gershwin “como un puente que une lo clásico con el del jazz en un lenguaje híbrido que hoy sigue haciendo dialogar universos que, en apariencia, están separados”. “La música clásica también está atravesada por el jazz: Ravel, Debussy, Rachmaninov… todos fueron influenciados por esa libertad nueva. Para mí es un honor representar ese encuentro, junto a las raíces iraníes: el de las músicas improvisadas, el de la tradición con la libertad, el de la estructura con el impulso”, detalla.

“Para que el jazz siga vivo, hay que tener los oídos abiertos”

“Para que el jazz siga vivo, hay que tener los oídos abiertos”

No es la primera vez que toca con Delgado en la batuta, y la elogia: “su gesto es claro, preciso, casi luminoso y su sonrisa contagia algo muy directo en toda la orquesta. Tiene esa manera de hacer circular la energía sin forzar nada, integrando a todos en un mismo impulso. Hay en ella una generosidad musical que pone a todos en movimiento”.

Temas TucumánEnte CulturalTeatro San Martín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys: la cartelera completa de la Fiesta de la Ciudad de Concepción

Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys: la cartelera completa de la Fiesta de la Ciudad de Concepción

Espacio Incaa: se verá “La noche sin mí”, con Natalia Oreiro

Espacio Incaa: se verá “La noche sin mí”, con Natalia Oreiro

Lo más popular
4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa
1

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Consultá los Chevrolet que mantuvieron su precio en noviembre
2

Consultá los Chevrolet que mantuvieron su precio en noviembre

Efemérides del martes 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del martes 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Lucha contra el narcotráfico: “Para el NOA es indispensable contar con un un sistema de radarización”
5

Lucha contra el narcotráfico: “Para el NOA es indispensable contar con un un sistema de radarización”

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez
6

Dictan prisión preventiva al prófugo por el crimen de Lucía Jerez

Más Noticias
Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 12 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada desde hace un siglo

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Francia: Nicolas Sarkozy salió de prisión tras 20 días entre rejas

Francia: Nicolas Sarkozy salió de prisión tras 20 días entre rejas

“Es casi inevitable superar los 1,5°C de calentamiento global”

“Es casi inevitable superar los 1,5°C de calentamiento global”

Lula hizo en Belem un llamado contra el “negacionismo” del cambio climático

Lula hizo en Belem un llamado contra el “negacionismo” del cambio climático

La gesta de Belgrano debería ser imitada para frenar el avance narco

La gesta de Belgrano debería ser imitada para frenar el avance narco

Recuerdos fotográficos: 2003. Capturó al ladrón pero se distrajo y se le escapó

Recuerdos fotográficos: 2003. Capturó al ladrón pero se distrajo y se le escapó

Comentarios