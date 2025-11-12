Festival Tucumán Jazz: la libertad y la espontaneidad de Gershwin

El músico distinguió la idea que tuvo el compositor de Nueva York a su actualidad como ciudad, que “está marcada por dinámicas sociales, políticas y humanas que Gershwin no podía prever, aunque su música forme parte de su ADN cultural en Broadway, en la comedia musical y en la cultura popular donde su energía hierve en cada esquina y son elementos inseparables de su identidad”. “Él está en la raíz de un movimiento que sigue vivo, mutando, expandiéndose, pero Nueva York cambió de rostro: hoy es un melting pot fascinante, un lugar de fusión donde conviven culturas, lenguas y pueblos de todo el mundo, con una intensidad y creatividad desbordante en un espacio de ebullición artística permanente, alimentado por corrientes culturales múltiples: el graffiti, el krump, el hip-hop, los artes callejeros… Formas que casi no existían en su tiempo, pero que encarnan esa misma idea de libertad, atrevimiento e inventiva, una matriz cultural donde se refleja el mundo entero”, agrega.