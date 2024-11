En los cruces está la vigencia del jazz

Cambios

“Va cambiando sónicamente, rítmicamente, aunque quizás no tanto armónicamente o melódicamente. Eso se ha frenado en algún lugar, porque el paso que seguía a la evolución tendría que haber sido con la música posatonal, que es la disonancia. No hay una corriente ya disonante como el dodecafonismo, el serialismo, pero sí está el free jazz que tiene todo ese mundo, no de una manera racional o organizada, sino que es más intuitivo”, añade.