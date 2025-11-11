Adepa repudió un nuevo caso de censura previa dispuesta por órganos judiciales en Tucumán

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su "enérgico repudio" por la decisión del Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que ordenó el cese inmediato de la difusión -por cualquier medio televisivo, radial, digital o en redes sociales- de contenidos que cuestionen o critiquen al Ministerio Público Fiscal y a sus funcionarios.