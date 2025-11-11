La tenista que se retiró temporalmente por un cuadro de depresión compartió una emotiva noticia: está embarazada

A los 31 años, la tunecina atraviesa un momento de transformación personal tras una etapa difícil en lo deportivo. En julio, había anunciado una pausa indefinida en su carrera, afectada por lesiones y un profundo agotamiento mental. En una entrevista reciente, confesó haber atravesado un cuadro de depresión, y pidió revisar el calendario del circuito por su nivel de exigencia: “El calendario está matando a todo el mundo. Sufrí mucho, mentalmente más que físicamente, pero mi cuerpo estaba pidiendo ayuda desde hace mucho tiempo y no escuché”.