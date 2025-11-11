Secciones
La tenista que se retiró temporalmente por un cuadro de depresión compartió una emotiva noticia: está embarazada

Ons Jabeur, tres veces finalista de Grand Slam, comunicó en redes sociales que será mamá en abril. “La cancha tendrá que esperar un poco más”, escribió junto a una foto con su esposo

Hace 1 Hs

La tenista tunecina Ons Jabeur, ex número 2 del mundo y una de las figuras más queridas del circuito femenino, sorprendió al anunciar que está embarazada de su primer hijo. La noticia, que compartió en sus redes sociales, emocionó a sus seguidores y al mundo del tenis.

“Nos hemos tomado un pequeño descanso para recargar energías... Resulta que hemos planeado el regreso más adorable. La cancha tendrá que esperar un poco más, porque pronto daremos la bienvenida a un nuevo pequeño compañero de equipo. Un niño se unirá al equipo en abril”, escribió Jabeur en Instagram junto a una foto en la que aparece con su esposo, Karim Kamoun, sosteniendo un body de bebé con los colores de Wimbledon.

A los 31 años, la tunecina atraviesa un momento de transformación personal tras una etapa difícil en lo deportivo. En julio, había anunciado una pausa indefinida en su carrera, afectada por lesiones y un profundo agotamiento mental. En una entrevista reciente, confesó haber atravesado un cuadro de depresión, y pidió revisar el calendario del circuito por su nivel de exigencia: “El calendario está matando a todo el mundo. Sufrí mucho, mentalmente más que físicamente, pero mi cuerpo estaba pidiendo ayuda desde hace mucho tiempo y no escuché”.

Triple finalista de Grand Slam (Wimbledon 2022 y 2023, US Open 2022) y pionera del tenis árabe y africano en la élite, Jabeur actualmente ocupa el puesto 79 del ranking WTA. Su último torneo fue en Wimbledon 2025, donde debió retirarse en la primera ronda.

La noticia de su embarazo marca un nuevo capítulo en la carrera de una deportista que inspiró a toda una generación. Con su característico humor y cercanía, Jabeur cerró su mensaje con una frase que resume su espíritu: “La cancha puede esperar. Es hora de celebrar el amor y la vida”.

