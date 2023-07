La final que el mundo espera en Wimbledon

La checa Marketa Vondrousova ganó la finalísima femenina y fue pura emoción, mientras que el marplatense Horacio Zeballos quedó al borde la coronación tras caer en la definición del dobles. No obstante, más allá de los impactos del sábado, el tema desde que se inició la edición 2023 de Wimbledon es el choque entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Durante dos semanas sólo se habla de este inevitable encuentro entre los mejores jugadores del planeta tenis. Hoy llega la hora.

Hay mucho en juego, empezando por el número uno del ranking que ostenta el español. El ganador sobre el césped londinense se asegurará esa posición. Para Alcaraz es la chance de sumar su segundo título de Gran Slam tras la conquista del US Open 2022, pero por sobre todo implica acercarse a la leyenda del “big three” (Federer-Djokovic-Nadal). En el caso del serbio todo pasa por seguir agigantando su leyenda sumando el major número 24 de su carrera.

El historial viene 1-1. Alcaraz venció a Djokovic en las semifinales del Masters 1000 de Madrid del año pasado (6-7, 7-5 y 7-6), mientras que el serbio se desquitó hace algunas semanas en las semifinales de Roland Garros (6-3, 5-7, 6-1 y 6-1). En Wimbledon, el español arrolló en semis al ruso Daniil Medvedev por un triple 6-3, y en esa instancia Djokovic eliminó al italiano Jannik Sinner, también sin ceder sets.

Dos definiciones

La tercera no pudo ser la vencida para Horacio Zeballos, ya que perdió las tres veces que llegó a la final de dobles de un major. En dupla con el español Marcel Granollers cayeron ayer ante el dúo número 1 del mundo, compuesto por el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski, por un doble 6-4. El marplatense de 38 años se había quedado con las ganas en el US Open 2019 y en Wimbledon 2021. La dupla Zeballos-Granollers se aseguró una suma cercana a los 400.000 dólares por arribar a la definición del certamen.

En cuanto a la final de mujeres, Vondrousova alcanzó la gloria a los 24 años y con una particularidad: es la primera campeona de Wimbledon de la historia que no partió como cabeza de serie. La victoria sobre la marroquí Ons Jabeur se concretó por 6-4 y 6-4 en una hora y 20 minutos. Jabeur perdió su segunda final consecutiva en el All England Club y la tercera de Grand Slam, incluyendo el US Open de 2022. Por su parte, Vondrousova se aseguró terminar la temporada en el top 10 del ranking.