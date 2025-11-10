Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría

Cuándo se oficializará el aumento

El acuerdo se oficializa una vez publicado en el Boletín Oficial, donde se detallarán los nuevos valores exactos para cada categoría. Esa publicación será la que otorgue plena vigencia legal a la actualización salarial y al pago del bono extraordinario. Hasta entonces, la CNTCP ya confirmó los porcentajes y montos de referencia para que empleadores y trabajadoras puedan anticipar la liquidación.