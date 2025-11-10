Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que impactará directamente en los sueldos de las empleadas domésticas. El entendimiento contempla un incremento total del 2,7% sobre las remuneraciones mínimas, distribuido en dos tramos —entre noviembre y diciembre de 2025—, además de un bono extraordinario de $14.000.
El objetivo de esta recomposición es compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al contexto inflacionario, cerrando el año con una mejora en los haberes de uno de los sectores más numerosos del país.
Cómo será el aumento
El incremento del 2,7% se aplicará en dos etapas, tomando como base los valores vigentes de septiembre de 2025.
En noviembre, los salarios percibirán un aumento del 1,5%.
En diciembre, se sumará un 1,2% adicional, completando así la actualización total prevista.
Cabe destacar que el aumento no es acumulativo y se aplica tanto a las categorías con retiro como a las sin retiro, abarcando a todo el personal registrado bajo las distintas modalidades: mensual o por hora.
Cuándo se oficializará el aumento
El acuerdo se oficializa una vez publicado en el Boletín Oficial, donde se detallarán los nuevos valores exactos para cada categoría. Esa publicación será la que otorgue plena vigencia legal a la actualización salarial y al pago del bono extraordinario. Hasta entonces, la CNTCP ya confirmó los porcentajes y montos de referencia para que empleadores y trabajadoras puedan anticipar la liquidación.
Cómo quedan los salarios
De acuerdo con los valores provisorios informados, las remuneraciones mínimas desde noviembre serán las siguientes:
Supervisores con retiro: $3.734,85 por hora y $465.904,33 mensuales
Supervisores sin retiro: $4.090,52 por hora y $518.965,42 mensuales
Personal para tareas específicas con retiro: $3.535,81 por hora y $432.851,44 mensuales
Personal para tareas específicas sin retiro: $3.876,43 por hora y $481.837,13 mensuales
Caseros: $3.340,11 por hora y $422.316,42 mensuales
Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.340,11 por hora y $422.316,42 mensuales
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.734,77 por hora y $470.627,40 mensuales
Personal para tareas generales con retiro: $3.094,72 por hora y $379.784,93 mensuales
Personal para tareas generales sin retiro: $3.340,11 por hora y $422.316,42 mensuales