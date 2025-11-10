Secciones
EconomíaNoticias económicas

Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría

El incremento del 2,7% se aplicará en dos etapas, tomando como base los valores vigentes de septiembre de 2025.

Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría
Hace 27 Min

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que impactará directamente en los sueldos de las empleadas domésticas. El entendimiento contempla un incremento total del 2,7% sobre las remuneraciones mínimas, distribuido en dos tramos —entre noviembre y diciembre de 2025—, además de un bono extraordinario de $14.000.

El objetivo de esta recomposición es compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al contexto inflacionario, cerrando el año con una mejora en los haberes de uno de los sectores más numerosos del país.

Cómo será el aumento

El incremento del 2,7% se aplicará en dos etapas, tomando como base los valores vigentes de septiembre de 2025.

En noviembre, los salarios percibirán un aumento del 1,5%.

En diciembre, se sumará un 1,2% adicional, completando así la actualización total prevista.

Cabe destacar que el aumento no es acumulativo y se aplica tanto a las categorías con retiro como a las sin retiro, abarcando a todo el personal registrado bajo las distintas modalidades: mensual o por hora.

Cuándo se oficializará el aumento

El acuerdo se oficializa una vez publicado en el Boletín Oficial, donde se detallarán los nuevos valores exactos para cada categoría. Esa publicación será la que otorgue plena vigencia legal a la actualización salarial y al pago del bono extraordinario. Hasta entonces, la CNTCP ya confirmó los porcentajes y montos de referencia para que empleadores y trabajadoras puedan anticipar la liquidación.

Cómo quedan los salarios

De acuerdo con los valores provisorios informados, las remuneraciones mínimas desde noviembre serán las siguientes:

Supervisores con retiro: $3.734,85 por hora y $465.904,33 mensuales

Supervisores sin retiro: $4.090,52 por hora y $518.965,42 mensuales

Personal para tareas específicas con retiro: $3.535,81 por hora y $432.851,44 mensuales

Personal para tareas específicas sin retiro: $3.876,43 por hora y $481.837,13 mensuales

Caseros: $3.340,11 por hora y $422.316,42 mensuales

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.340,11 por hora y $422.316,42 mensuales

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.734,77 por hora y $470.627,40 mensuales

Personal para tareas generales con retiro: $3.094,72 por hora y $379.784,93 mensuales

Personal para tareas generales sin retiro: $3.340,11 por hora y $422.316,42 mensuales

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
3

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
4

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
5

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción
6

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

Más Noticias
Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Comentarios