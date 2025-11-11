Por qué algunos recuerdos nunca se borran: la ciencia revela cómo las emociones “dirigen” la orquesta del cerebro

Desde el primer día de clases hasta el nacimiento de un hijo o un accidente, hay recuerdos que permanecen intactos, grabados en la mente como si el tiempo no pasara. En cambio, los detalles cotidianos se desvanecen con facilidad. ¿Por qué algunas experiencias se vuelven imborrables? Un nuevo estudio científico aporta respuestas reveladoras y abre el camino a terapias innovadoras que podrían cambiar la forma en que tratamos los recuerdos emocionales.