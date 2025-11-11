Quién es el adolescente de 15 años que se volvió viral tras el robo en el Louvre

La escena que lo hizo famoso no fue planeada. Pedro, su madre y su abuelo habían decidido visitar el Louvre sin saber que el museo estaba cerrado por el robo. “Queríamos ir al Louvre, pero estaba cerrado. No sabíamos que había un robo”, relató. Poco después, una conocida le envió un mensaje con la foto viral: “Me dijo que había cinco millones de vistas”, recordó. Su sorpresa fue mayor cuando su madre le contó que había aparecido en The New York Times.