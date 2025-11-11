Quién es el adolescente de 15 años que se volvió viral tras el robo en el Louvre

El día del robo en el Museo del Louvre, una imagen se volvió tan misteriosa como el propio delito. En medio del despliegue policial frente al museo, un joven elegantemente vestido, con sombrero Fedora, chaleco y corbata, acaparó la atención mundial. Las redes sociales lo bautizaron como “El hombre del Fedora”, imaginándolo como un detective infiltrado o incluso una creación de inteligencia artificial.
La fotografía, tomada por Associated Press, mostraba sin saberlo a Pedro Elias Garzon Delvaux, un adolescente de 15 años, residente de Rambouillet, a 30 kilómetros de París. Fanático de Sherlock Holmes y Hercule Poirot, Pedro decidió mantener el misterio en torno a su identidad mientras las teorías se multiplicaban. “No quería decir inmediatamente que era yo. Con esta foto hay un misterio, así que hay que hacerlo durar”, contó a AP.
Cuando finalmente habló con la prensa, Pedro lo hizo vestido igual que en la foto viral: sombrero Fedora, chaleco de Yves Saint Laurent prestado de su padre, chaqueta elegida por su madre, corbata impecable, pantalones Tommy Hilfiger y un reloj ruso restaurado. El Fedora, explicó, es un homenaje a Jean Moulin, héroe de la Resistencia Francesa. “Me gusta ser elegante”, dijo, y confesó que suele ir a la escuela con el mismo estilo.
La escena que lo hizo famoso no fue planeada. Pedro, su madre y su abuelo habían decidido visitar el Louvre sin saber que el museo estaba cerrado por el robo. “Queríamos ir al Louvre, pero estaba cerrado. No sabíamos que había un robo”, relató. Poco después, una conocida le envió un mensaje con la foto viral: “Me dijo que había cinco millones de vistas”, recordó. Su sorpresa fue mayor cuando su madre le contó que había aparecido en The New York Times.
“Primos en Colombia, amigos en Austria y compañeros de clase me escribieron. Me decían: ‘Te has convertido en una estrella’”, contó. “Me asombró que solo con una foto puedas volverte viral en pocos días.”
El estilo como una forma de arte
Pedro asegura que su atuendo no fue casual. Empezó a vestirse así hace menos de un año, inspirado por la estética del siglo XX, el cine en blanco y negro y los grandes detectives literarios. En su escuela, donde no hay uniforme, su estilo ya comienza a influir en otros alumnos: “Uno de mis amigos vino esta semana con una corbata”, comentó con orgullo.
El adolescente comprende por qué su imagen fue interpretada como la de un detective de ficción: “Cuando sucede algo inusual, no imaginas a un detective normal; imaginas a alguien diferente”, reflexionó. Su madre, Félicité Garzón Delvaux, creció en un museo-palacio y comparte con él el amor por el arte, llevándolo regularmente a exposiciones.
Un futuro abierto a los misterios
Tras días de silencio, Pedro decidió revelar su identidad y abrió su cuenta de Instagram. “La gente tenía que intentar descubrir quién soy”, explicó. Cuando los periodistas finalmente supieron su edad, “estaban extremadamente sorprendidos”.
Ahora, el joven dice esperar que lo contacten para películas. Sereno y con humor, Pedro Elias Garzon Delvaux resume su inesperada fama con la naturalidad de un protagonista de novela policial:
“Creo en el arte, el estilo y los misterios”, dice con una sonrisa. “Soy una estrella”.