Por qué Miranda! rechazó la propuesta de cantar con Dua Lipa en River

Abiertamente declarados fanáticos de la cantante británica, seguidores de su carrera, debieron perderse una oportunidad única. Es que Miranda! ya tenía programado un show y esa noche debían estar en Chile. Pero eso no les impidió disfrutar de la interpretación que hizo Dua Lipa de una de sus más conocidas canciones. “Todavía no nos recuperamos de esto”, escribieron también en un posteo, luego de comentar que estaban “en shock total”.