Por qué Miranda! rechazó la propuesta de cantar con Dua Lipa en River

El dúo pop quedó encantado con la interpretación que la cantante británica hizo de "Tu misterioso alguien".

Hace 1 Hs

El viernes 7 y sábado 8 de noviembre, Dúa Lipa llenó dos estadios de River y sorprendió interpretando canciones argentinas. El sábado fue el turno de entonar los melódicos versos de “Tu misterioso alguien” de Miranda!. Aunque las capturas del momento se viralizaron, luego trascendió información sobre el detrás de escena que se desconocía. El dúo pop tuvo la posibilidad de subirse al mismo escenario que la cantante británica, pero debieron declinar la oferta.

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Los shows que Dua Lipa dio este fin de semana en Buenos Aires lograron encantar a los argentinos. Su proximidad al público, a la cultura local y su aprendizaje del español fueron algunos de los puntos que conquistaron a los argentinos y la hicieron sentir tan cercana. Pero en particular, las canciones que eligió agregar a su tracklist destacaron y se viralizaron en las redes sociales.

Por qué Miranda! no cantó con Dua Lipa

Ale Sergi y Juliana Gattas explotaron de emoción al escuchar su canción en voz de Dua Lipa. Pero el permiso para interpretarla no llegó solo, sino que recibieron una invitación para subir al escenario de River. La propuesta se hizo dos semanas antes de la fecha del show, pero el dúo pop se vio obligado a rechazarla.

“Estoy muy contento, muy movilizado”, declaró Sergi en una entrevista para “Vuelta y media” de Urbana Play. La dupla también reposteó los videos que se viralizaron en redes sociales. “La versión que ni siquiera nos animábamos a soñar”, escribieron en una de las publicaciones que compartieron en la cuenta oficial del Miranda!.

Abiertamente declarados fanáticos de la cantante británica, seguidores de su carrera, debieron perderse una oportunidad única. Es que Miranda! ya tenía programado un show y esa noche debían estar en Chile. Pero eso no les impidió disfrutar de la interpretación que hizo Dua Lipa de una de sus más conocidas canciones. “Todavía no nos recuperamos de esto”, escribieron también en un posteo, luego de comentar que estaban “en shock total”.

Dua Lipa cenó en un restaurante porteño

En su paso por Argentina, Dua Lipa aprovechó para acercarse a algunas de las costumbres nacionales más tradicionales. Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de degustar algunos de los mejores platos de la gastronomía local y eligió quedarse en “El preferido”, un restaurante de Palermo.

El menú de la noche incluyó la milanesa de bife de chorizo (un clásico del sitio), acompañada por su respectiva guarnición de papas fritas. Además, la degustación se complementó con espárragos, una selección de embutidos artesanales y variados helados como postre. En cuanto a costos, el plato principal de milanesa se estimó en unos $41.300, mientras que el acompañamiento de papas fritas rondaba los $10.400.

