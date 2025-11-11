Arquitectura de la UNT invita a redescubrir la Estación Mitre con una caminata

Este jueves 13 de noviembre, desde las 17.30 horas, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) desarrollará una nueva edición de “REvuelta a la Estación Mitre. Vol. II: Caminata urbana de lo común”, una actividad abierta a toda la comunidad que propone reflexionar sobre uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El punto de encuentro será la Plaza Alberdi, desde donde saldrá la caminata a las 18 horas.
La actividad, que ya tuvo una primera edición el 19 de junio pasado —de la cual quedó un registro audiovisual disponible en YouTube—, vuelve en el ámbito del Mes del Urbanismo con nuevas postas temáticas guiadas por docentes, profesionales y estudiantes de Arquitectura. Esta vez, el foco estará puesto en temas como patrimonio, memoria, género, movilidad urbana, paisaje, impacto ambiental y proyecto urbano. La consigna es "volver a andar para volver a mirar".
Pensar en clave de patrimonio, género y medioambiente
El equipo organizador plantea que la privatización de espacios comunes representa una pérdida para la ciudadanía y una oportunidad desaprovechada para el desarrollo urbano inclusivo. Por eso, el ciclo REvuelta quiere generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las potencialidades urbanas, sociales y culturales que ofrece la infraestructura ferroviaria y su entorno.
La propuesta surge del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano (IPDU-FAU) junto a docentes, estudiantes y profesionales del área, con el objetivo de repensar colectivamente el futuro del predio de la Estación Mitre, en medio del debate sobre su cesión del Gobierno Nacional al Provincial. En el instituto explican que el traspaso se enmarca en un contexto más amplio de políticas que habilitan la venta o transferencia de bienes públicos a manos privadas.
La caminata se desarrolla en el ámbito del Mes del Urbanismo, y se presenta como una invitación a mirar la ciudad con otros ojos. En la Comisión Ad-Hoc IPDU Estación Mitre y el colectivo de estudiantes de cuarto Lab destacan que el predio de la estación, por su ubicación estratégica y su escala, podría convertirse en un punto clave para revitalizar el área central de San Miguel de Tucumán.
“Lo que se decida sobre este espacio marcará el futuro urbano del área más importante del NOA”, señalaron desde la organización. Con esa premisa, la REvuelta busca volver a caminar la ciudad, poner en valor lo común y pensar el urbanismo como una construcción colectiva.