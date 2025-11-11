Arquitectura de la UNT invita a redescubrir la Estación Mitre con una caminata

Este jueves 13 de noviembre, desde las 17.30 horas, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) desarrollará una nueva edición de “REvuelta a la Estación Mitre. Vol. II: Caminata urbana de lo común”, una actividad abierta a toda la comunidad que propone reflexionar sobre uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El punto de encuentro será la Plaza Alberdi, desde donde saldrá la caminata a las 18 horas.