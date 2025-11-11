No se usará más la remera blanca básica: esta es la tendencia que viene a reemplazarla en 2026

Sin embargo, los clásicos se renuevan, y según la respetada revista de moda Vogue, fue reemplazada por una prenda bastante específica. Se entrecruza nuevamente en la moda el personaje clásico creado por Walt Disney en 1928, Mickey Mouse. Esta tendencia tiene diferentes variables, fue vista en desfiles de Gucci y Vivienne Westwood, por lo que es posible acomodarla a la personalidad de cada uno.