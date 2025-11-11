No se usará más la remera blanca básica: esta es la tendencia que viene a reemplazarla en 2026

La remera blanca lisa es un elemento fundamental en los guardarropas de cualquier persona, sin importar edad o género. Esta prenda es versátil, clásica, y según la manera de estilizarla, puede ser una prenda elegante o extremadamente casual.
Sin embargo, los clásicos se renuevan, y según la respetada revista de moda Vogue, fue reemplazada por una prenda bastante específica. Se entrecruza nuevamente en la moda el personaje clásico creado por Walt Disney en 1928, Mickey Mouse. Esta tendencia tiene diferentes variables, fue vista en desfiles de Gucci y Vivienne Westwood, por lo que es posible acomodarla a la personalidad de cada uno.
La nueva tendencia que reemplaza la remera blanca
En casi 100 años de existencia, el mítico dibujo animado sigue omnipresente. Hace solo un año, en el desfile de primavera-verano 2025 de Coperni en Disneyland París, se celebró al simpático ratón, sobre todo a través de accesorios y de una camiseta muy sonada, comprada al parecer de segunda mano en Vinted unas semanas antes.
Ahora, la camiseta de Mickey Mouse es una de las prendas vintage imprescindibles en un armario. Para demostrarlo, seleccionamos las mejores imágenes de celebrities vestidas con camisetas de Mickey, desde Pat Cleveland en 1983 hasta Kate Moss en Londres en 2011.
Cómo recrear la tendencia que viene a reemplazar la remera blanca lisa
Desde el lanzamiento del primer artículo dedicado a Mickey Mouse en 1930, impulsado por el mismísimo Walt Disney, proliferaron los productos con el famoso ratón como protagonista. Más aún, las camisetas. En blanco y negro, con pedrería, retro, de colaboraciones exclusivas.
Lo genial de esta nueva tendencia es que es posible recrearla de muchas maneras. Con y sin mucho dinero, comprandola en alguna casa de marca o pintando un estampado casero en la remera blanca o negra que tengas olvidada.