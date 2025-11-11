Comparan las huellas dactilares de "Marita" Verón con las de una mujer hallada en Paraguay

La aparición de una mujer en la zona de Capiatá, municipio cercano a Asunción, reavivó las esperanzas y también la cautela en la investigación por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón. La información, que comenzó a circular la semana pasada, llevó a que la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, pusiera en conocimiento a la Justicia Federal de Tucumán y a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
“El dato surgió de manera independiente por parte de varios ciudadanos paraguayos que se comunicaron con la Fundación. Frente a esa insistencia, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán y a PROTEX”, explicó el abogado de la entidad, Antonio Lucena, en diálogo con LA GACETA.
Según indicó, la investigación se encuentra en una instancia clave. “En este momento estamos esperando las comparativas de las huellas dactilares de esta mujer con las de María de los Ángeles Verón, que obran en el sistema federal de búsqueda de personas (SIFEBU). Esto podría concretarse entre este martes y mañana”.
Lucena precisó que, de acuerdo al resultado de ese cotejo, se determinará si corresponde avanzar con otras pruebas de ADN. “En caso de que las huellas no sean compatibles o no se logre una comparación efectiva, Susana Trimarco tiene la voluntad de viajar a Paraguay junto a su nieta, Micaela, para realizar los estudios genéticos”, afirmó.
El abogado recordó que no es la primera vez que la Fundación recibe pistas de este tipo. “Desde hace más de 20 años nos llegan informaciones de toda la Argentina y también del exterior. Siempre analizamos los datos, pero nunca los descartamos de plano. Lamentablemente, muchos terminan siendo falsos o malintencionados”, comentó.
También recordó que en paralelo continúa otra línea de investigación abierta en 2023, a partir del hallazgo de una carpeta con imágenes de Marita en un sanatorio de San Miguel de Tucumán. “Esa causa sigue en trámite y un equipo de antropólogos trabaja en la identificación de restos depositados en fosas comunes entre 2002 y 2012”, detalló.
Finalmente, el letrado pidió cautela y prudencia frente a las expectativas generadas. “Susana es una mujer que lleva más de dos décadas buscando a su hija, y cada dato nuevo implica una carga emocional muy grande. Por eso, antes de cualquier viaje o decisión, esperamos contar con información concreta y resultados oficiales”, sostuvo.
La comparación de huellas, según adelantó Lucena, podría arrojar los primeros resultados antes de fin de semana. Mientras tanto, la Fundación María de los Ángeles y las autoridades judiciales continúan en comunicación con sus pares paraguayos, a la espera de una respuesta definitiva.