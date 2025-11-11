Comparan las huellas dactilares de "Marita" Verón con las de una mujer hallada en Paraguay

La aparición de una mujer en la zona de Capiatá, municipio cercano a Asunción, reavivó las esperanzas y también la cautela en la investigación por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón. La información, que comenzó a circular la semana pasada, llevó a que la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco, pusiera en conocimiento a la Justicia Federal de Tucumán y a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).