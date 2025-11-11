Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

El debut que soñó desde la infancia

Taína recuerda con detalle el día que recibió la noticia. “Mi papá me dijo: ‘tenemos que hablar de algo importante’. Yo pensé que había pasado algo malo, hasta que me contó que había quedado en el casting. Fue una emoción enorme”, relató. La joven interpretará a Bianca, un personaje de espíritu libre que, según ella, tiene mucho de su propia personalidad.