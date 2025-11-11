Secciones
EspectáculosFamosos

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, vive un presente soñado: a los 17 años debutará como actriz en una serie de Disney+. En una entrevista, contó cómo descubrió su vocación artística, el rol clave de su familia y el sueño que la impulsa: “Esto es lo que realmente me hace feliz”.

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney
Hace 1 Hs

A sus 17 años, Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, comienza a construir su propio camino en el mundo del espectáculo. La joven, que desde chica mostró inclinación por el arte, debutará como actriz en Playback, la nueva serie de Disney+, y asegura que este es solo el comienzo de una carrera que la apasiona.

“Estoy feliz, era un sueño enorme para mí. Desde que tengo memoria veo películas de Disney. Mis amigos me dicen ‘Princesa’ o ‘Disney’ porque soy fanática de todas”, contó en una entrevista con GENTE, entusiasmada por su primer papel protagónico.

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

El debut que soñó desde la infancia

Taína recuerda con detalle el día que recibió la noticia. “Mi papá me dijo: ‘tenemos que hablar de algo importante’. Yo pensé que había pasado algo malo, hasta que me contó que había quedado en el casting. Fue una emoción enorme”, relató. La joven interpretará a Bianca, un personaje de espíritu libre que, según ella, tiene mucho de su propia personalidad.

Su llegada al set de filmación fue una mezcla de nervios y alegría. “Estaba muy ansiosa, no podía hablar con nadie al principio, pero todo el equipo fue un amor. Sentí que estaba donde tenía que estar”, dijo.

Una vida entre la música, el colegio y los sueños

Además de la actuación, Taína tiene una relación muy fuerte con la música. Toca el piano, la guitarra y el ukelele, y asegura que cantar es su refugio emocional. “Cuando estoy triste o enojada, la música me salva. Es mi forma de expresarme”, confesó.

En su tiempo libre, asiste a clases en una academia de comedia musical, donde estudia canto, baile y actuación. Todo eso, mientras cursa su último año de colegio. “Mi lugar más feliz es cuando salgo de clases y voy a ensayar o a cantar. Sé que requiere esfuerzo, pero vale la pena”, explica.

Hace unos meses, vivió una experiencia inolvidable al compartir escenario con Erreway en Marbella. “No lo podía creer. Fue una experiencia increíble, de esas que te confirman que vas por el camino correcto”, contó.

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Una familia que la acompaña

Valeria Mazza y Alejandro Gravier acompañan de cerca los pasos de su hija menor, al igual que sus hermanos, quienes son su primer público. “En casa cantamos todo el tiempo. Mi papá nos pide que le hagamos shows en el auto, y mamá siempre me escucha detrás de la puerta cuando ensayo. Después me dice que me filmó”, se ríe Taína.

Su madre, una de las modelos más reconocidas del país, también le da consejos cuando le toca posar frente a cámaras. “Mamá me enseña mucho sobre posturas, sobre cómo caminar o mirar. Le encanta verme en ese rol y me apoya en todo”, asegura.

“Quiero seguir aprendiendo y llegar lo más lejos posible”

Aunque todavía está terminando el colegio, Taína ya piensa en su futuro. Le gustaría estudiar arte y música en el exterior, pero sin apuro. “Todavía me da un poco de miedo irme sola, así que voy a seguir aprendiendo acá y después veré”, dice con madurez.

Entre risas, reflexiona sobre su presente: “Todo esto que me está pasando me hace muy feliz. Estoy empezando, pero siento que encontré mi lugar. Quiero seguir formándome y llegar a ser mi mejor versión”.

Temas Valeria Mazza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
3

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
4

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Comentarios