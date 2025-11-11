Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

A sus 17 años, Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, comienza a construir su propio camino en el mundo del espectáculo. La joven, que desde chica mostró inclinación por el arte, debutará como actriz en Playback, la nueva serie de Disney+, y asegura que este es solo el comienzo de una carrera que la apasiona.
“Estoy feliz, era un sueño enorme para mí. Desde que tengo memoria veo películas de Disney. Mis amigos me dicen ‘Princesa’ o ‘Disney’ porque soy fanática de todas”, contó en una entrevista con GENTE, entusiasmada por su primer papel protagónico.
El debut que soñó desde la infancia
Taína recuerda con detalle el día que recibió la noticia. “Mi papá me dijo: ‘tenemos que hablar de algo importante’. Yo pensé que había pasado algo malo, hasta que me contó que había quedado en el casting. Fue una emoción enorme”, relató. La joven interpretará a Bianca, un personaje de espíritu libre que, según ella, tiene mucho de su propia personalidad.
Su llegada al set de filmación fue una mezcla de nervios y alegría. “Estaba muy ansiosa, no podía hablar con nadie al principio, pero todo el equipo fue un amor. Sentí que estaba donde tenía que estar”, dijo.
Una vida entre la música, el colegio y los sueños
Además de la actuación, Taína tiene una relación muy fuerte con la música. Toca el piano, la guitarra y el ukelele, y asegura que cantar es su refugio emocional. “Cuando estoy triste o enojada, la música me salva. Es mi forma de expresarme”, confesó.
En su tiempo libre, asiste a clases en una academia de comedia musical, donde estudia canto, baile y actuación. Todo eso, mientras cursa su último año de colegio. “Mi lugar más feliz es cuando salgo de clases y voy a ensayar o a cantar. Sé que requiere esfuerzo, pero vale la pena”, explica.
Hace unos meses, vivió una experiencia inolvidable al compartir escenario con Erreway en Marbella. “No lo podía creer. Fue una experiencia increíble, de esas que te confirman que vas por el camino correcto”, contó.
Una familia que la acompaña
Valeria Mazza y Alejandro Gravier acompañan de cerca los pasos de su hija menor, al igual que sus hermanos, quienes son su primer público. “En casa cantamos todo el tiempo. Mi papá nos pide que le hagamos shows en el auto, y mamá siempre me escucha detrás de la puerta cuando ensayo. Después me dice que me filmó”, se ríe Taína.
Su madre, una de las modelos más reconocidas del país, también le da consejos cuando le toca posar frente a cámaras. “Mamá me enseña mucho sobre posturas, sobre cómo caminar o mirar. Le encanta verme en ese rol y me apoya en todo”, asegura.
“Quiero seguir aprendiendo y llegar lo más lejos posible”
Aunque todavía está terminando el colegio, Taína ya piensa en su futuro. Le gustaría estudiar arte y música en el exterior, pero sin apuro. “Todavía me da un poco de miedo irme sola, así que voy a seguir aprendiendo acá y después veré”, dice con madurez.
Entre risas, reflexiona sobre su presente: “Todo esto que me está pasando me hace muy feliz. Estoy empezando, pero siento que encontré mi lugar. Quiero seguir formándome y llegar a ser mi mejor versión”.