Efemérides del martes 11 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se trata de una iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche que data desde 1998 y que está destinada a realzar este postre tradicional de la gastronomía argentina. Aunque su origen es debatido, la leyenda nacional cuenta que se preparó por primera vez en 1829 por accidente. La anécdota, recogida en el libro El Mundo de la Leche, de Pascual Mastellone, cuenta que cuando el general Juan Lavalle llegó de imprevisto al campamento de su enemigo político Juan Manuel de Rosas en la localidad de Cañuelas, con el objetivo de detener la guerra civil que asolaba a la provincia de Buenos Aires. El llamado Restaurador no estaba disponible, por lo que Lavalle lo esperó durmiendo una siesta. En paralelo, una trabajadora de Rosas calentaba leche con azúcar, llamada entonces “lechada”, que era con lo que su patrón acompañaba el mate. Al ver a Lavalle acostado en la cama de su jefe, salió a dar aviso a los guardias de aquel hecho que consideró una insolencia. Mientras tanto, la lechada comenzó a quemarse, oscureciéndose y adquiriendo una textura espesa.