Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció las alertas meteorológicas para las próximas 72 horas. Un temporal de tormentas intensas avanzará desde este martes hasta el jueves hacia el norte del país. Además, algunas provincias de Cuyo y la Patagonia están bajo alerta amarilla por vientos de alta velocidad.
A las 6.07 el Sistema de Alerta Temprana (SAT) publicó su última actualización anunciando los fenómenos meteorológicos de mayor potencia que ocurrirán en las próximas horas. La alerta amarilla indica posibles eventos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Se recomienda permanecer informado durante los momentos que dure la alerta.
Alerta meteorológica amarilla por tormentas
Este martes hay seis provincias bajo alerta amarilla por tormentas. Serán afectados la mitad sur de Santa Fe, el este y sur de Córdoba, sur de San Luis, centro y este de La Pampa, Buenos Aires y el centro y sur de Entre Ríos. En la Patagonia, Río Negro está bajo alerta por precipitaciones intensas desde el este hacia la costa.
Durante la mañana de esta jornada, las primeras precipitaciones llegarán a la región de la Patagonia y la parte centro del país –sur de Córdoba y La Pampa–. Desde allí las tormentas avanzarán y aparecerán en las demás regiones durante la tarde y la noche. En el NEA, las tormentas se extenderán, por lo menos, hasta la madrugada del miércoles.
Las tormentas más intensas serán las que se desarrollen durante la mañana de este martes en la Patagonia y sur de Buenos Aires y La Pampa. Se espera actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros que pueden ser superados localmente.
En las regiones bajo alerta que están más hacia el norte, las precipitaciones tendrán valores acumulados entre 15 y 50 milímetros. Habrá abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída de granizo, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional.
El miércoles toda la región bajo alerta amarilla se moverá hacia el norte del país, en particular hacia la zona del litoral. En el noroeste argentino, Santiago del Estero también recibirá precipitaciones fuertes durante la mañana. En el noreste serán afectados el centro y este de Formosa, centro y este de Chaco, Misiones, Corrientes y mitad norte de Entre Ríos. La mitad norte de Córdoba y de Santa Fe también tendrán tormentas.