Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Durante la mañana de esta jornada, las primeras precipitaciones llegarán a la región de la Patagonia y la parte centro del país –sur de Córdoba y La Pampa–. Desde allí las tormentas avanzarán y aparecerán en las demás regiones durante la tarde y la noche. En el NEA, las tormentas se extenderán, por lo menos, hasta la madrugada del miércoles.