Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

La mínima fue de 15°C. La nubosidad seguirá siendo variable. El pronóstico extendido.

SOL Y LLUVIA. El pronóstico anuncia una máxima de 34 °C y el ingreso de un frente lluvioso a partir de mañana. SOL Y LLUVIA. El pronóstico anuncia una máxima de 34 °C y el ingreso de un frente lluvioso a partir de mañana. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El pronóstico del tiempo anticipa para hoy la jornada más calurosa de la semana en Tucumán, con una temperatura máxima que alcanzaría los 34 °C, que contrastará con las condiciones que se anuncian para el martes y el miércoles, que estarán marcados por las lluvias y un abrupto descenso de la térmica.

El martes amaneció con un clima templado, con una mínima de 15 °C, una humedad que superó el 80% y una nubosidad cercana al 30%. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones irán cambiando a lo largo del día, con un incremento progresivo de la temperatura y variaciones en la cobertura nubosa.

Según el informe del SMN, hacia el mediodía el termómetro rondará los 29 °C, con una humedad del 43% y un cielo parcialmente cubierto, con aproximadamente un 50% de nubosidad. Las horas más cálidas se registrarán durante la tarde, cuando la máxima prevista alcanzará los 34 °C. En ese lapso, la humedad descenderá al 35%, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

 A partir del atardecer se espera un descenso gradual de la temperatura, que rondará los 25 °C hacia la noche. Sin embargo, tanto la humedad como la nubosidad volverán a incrementarse en las últimas horas del día, anticipando un cambio en las condiciones meteorológicas para la jornada siguiente.

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que durante el miércoles se producirá el ingreso de un frente nuboso que traerá lluvias desde la madrugada, extendiéndose hasta la tarde. 

En este contexto, la temperatura mínima descenderá a 18 °C y la máxima apenas alcanzará los 22 °C. Las precipitaciones podrían variar entre chaparrones aislados y lloviznas intermitentes, por lo que se recomienda precaución a quienes circulen por rutas o zonas rurales.

Estas condiciones inestables podrían persistir también durante el jueves y el viernes, jornadas en las que se mantendrán las probabilidades de lloviznas débiles. De todas formas, el SMN prevé una leve recuperación térmica hacia el final de la semana.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

Lo más popular
Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán inician mañana un paro por 72 horas

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
2

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
3

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa
4

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias
5

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
6

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Más Noticias
Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

Docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Comentarios