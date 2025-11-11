El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

El pronóstico del tiempo anticipa para hoy la jornada más calurosa de la semana en Tucumán, con una temperatura máxima que alcanzaría los 34 °C, que contrastará con las condiciones que se anuncian para el martes y el miércoles, que estarán marcados por las lluvias y un abrupto descenso de la térmica.
El martes amaneció con un clima templado, con una mínima de 15 °C, una humedad que superó el 80% y una nubosidad cercana al 30%. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones irán cambiando a lo largo del día, con un incremento progresivo de la temperatura y variaciones en la cobertura nubosa.
Según el informe del SMN, hacia el mediodía el termómetro rondará los 29 °C, con una humedad del 43% y un cielo parcialmente cubierto, con aproximadamente un 50% de nubosidad. Las horas más cálidas se registrarán durante la tarde, cuando la máxima prevista alcanzará los 34 °C. En ese lapso, la humedad descenderá al 35%, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.
A partir del atardecer se espera un descenso gradual de la temperatura, que rondará los 25 °C hacia la noche. Sin embargo, tanto la humedad como la nubosidad volverán a incrementarse en las últimas horas del día, anticipando un cambio en las condiciones meteorológicas para la jornada siguiente.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que durante el miércoles se producirá el ingreso de un frente nuboso que traerá lluvias desde la madrugada, extendiéndose hasta la tarde.
En este contexto, la temperatura mínima descenderá a 18 °C y la máxima apenas alcanzará los 22 °C. Las precipitaciones podrían variar entre chaparrones aislados y lloviznas intermitentes, por lo que se recomienda precaución a quienes circulen por rutas o zonas rurales.
Estas condiciones inestables podrían persistir también durante el jueves y el viernes, jornadas en las que se mantendrán las probabilidades de lloviznas débiles. De todas formas, el SMN prevé una leve recuperación térmica hacia el final de la semana.