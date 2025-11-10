Guillermina Valdés rompió el silencio en medio del escándalo que envuelve a Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés decidió hablar luego de varios días de silencio en medio del escándalo mediático que rodea a Marcelo Tinelli, tras la denuncia pública de su hija Juanita Tinelli y los cruces familiares que siguieron en redes sociales.
En diálogo con Alfonso Oliva para Intrusos (América TV), la empresaria y actriz, madre de Lorenzo “Lolo” Tinelli, el hijo menor del conductor, fue clara al marcar su postura:
“Trato de preservar a mi hijo. Me mantengo aislada del tema. Ojalá pase pronto todo...”, expresó Guillermina.
“Espero que esté bien, porque es el papá de Lolo”
Consultada sobre las declaraciones de Marcelo Tinelli, quien aseguró estar intentando “restaurar la familia”, Valdés optó por la prudencia.
“Son dinámicas vinculares, es más complejo. No es matemático. Yo espero que esté bien porque es el papá de Lolo”, respondió.
Cuando el cronista le preguntó por Milett Figueroa, actual pareja del conductor, Guillermina evitó la polémica:
“No quiero opinar. Siempre tengo buena onda, pero vengo a hacer mi trabajo, soy mamá de Lolo y lo estoy cuidando. Ojalá esto pase pronto porque no es lindo para nadie”.
Guillermina Valdés respondió al comentario de Cande Tinelli
En los últimos días, Candelaria Tinelli generó controversia al comentar un posteo de su madre, Soledad Aquino, en defensa de Marcelo Tinelli. La hija del conductor lanzó una frase que muchos interpretaron como una crítica hacia las exparejas de su padre:
“La única ex que no se quedó con nada, y aún así lo sigue apoyando. Sos única mamá”.
Consultada al respecto, Guillermina Valdés prefirió no entrar en conflicto:
“Como todos los palitos que he recibido, no voy a responder”.
El mensaje de Soledad Aquino que encendió la polémica
Todo comenzó cuando Soledad Aquino, primera esposa de Tinelli y madre de Micaela y Cande, publicó un mensaje dirigido al conductor en Instagram.
“Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática... te lo suplico”, escribió, acompañando sus palabras con una foto familiar.
En el texto agregó:
“Deseo que disfrutes, sos un amor, y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy mala y enferma. Te quiero con mi corazón”.
Lejos de apaciguar las aguas, el mensaje reavivó la polémica y generó todo tipo de reacciones, especialmente tras el comentario de su hija Cande.
Un escándalo que sigue creciendo
Mientras las distintas voces del entorno Tinelli se expresan públicamente, Guillermina Valdés elige mantener un perfil bajo y centrarse en su hijo.
“No quiero sumar más ruido, estoy enfocada en mi trabajo y en cuidar a Lolo”, repitió la empresaria, marcando distancia del conflicto.
Por ahora, el conductor de ShowMatch continúa en el centro de la escena mediática, mientras su familia intenta —cada uno a su manera— atravesar un momento de alta exposición pública.