Caputo reafirma que acumularán reservas y recomprarán bonos

Durante un encuentro con inversores, organizado por JP Morgan en Nueva York, el ministro de Economía, Luis Caputo, les anticipó que planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas, aún si el peso opera dentro de su banda cambiaria. El titular del Palacio de Hacienda aclaró que el presidente Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá operando dentro de bandas establecidas, según le dijeron a la agencia Bloomberg personas que pidieron no ser identificadas. Pero Caputo dijo que podría considerar acelerar el ritmo de ajuste de las bandas al 1,5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos.