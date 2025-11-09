Secciones
Caputo reafirma que acumularán reservas y recomprarán bonos
Hace 3 Hs

Durante un encuentro con inversores, organizado por JP Morgan en Nueva York, el ministro de Economía, Luis Caputo, les anticipó que planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas, aún si el peso opera dentro de su banda cambiaria. El titular del Palacio de Hacienda aclaró que el presidente Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá operando dentro de bandas establecidas, según le dijeron a la agencia Bloomberg personas que pidieron no ser identificadas. Pero Caputo dijo que podría considerar acelerar el ritmo de ajuste de las bandas al 1,5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos.

En la actualidad, los límites superior e inferior del rango operativo se ajustan 1% por mes, lo que permite que el peso se debilite gradualmente. Caputo espera presentar el plan completo -incluido un cronograma para la acumulación de reservas, la recompra de deuda y un bono de “deuda por educación” que ya fue anunciado- dentro de 30 días, dijo una de las personas, en referencia a sus comentarios.

Si bien los funcionarios argentinos negaron cualquier intención de cambiar el régimen cambiario, Caputo dio señales de que modificaría las reglas para permitir que el Gobierno compre dólares cuando el peso opera dentro de la banda y la liquidez del mercado es fuerte.

De todas maneras, el ministro de Economía no especificó cuándo comenzarían las compras de dólares, pero agregó que espera que la moneda siga apreciándose a medida que crezca la demanda de pesos.

Según dijo el ministro de Economía, Argentina planea recomprar los bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030 (GD 29 y GD30) utilizando una fuente de financiamiento más barata.

