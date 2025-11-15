¡Tomá nota!: estos son los tres accesorios que serán furor en 2026

El 2026 traerá un verdadero cambio de paradigma en el universo fashion. Una tendencia clásica, alegre y versátil vuelve con fuerza: los lunares. Este estampado atemporal, que combina lo divertido con lo elegante, se instala con protagonismo en los accesorios que marcarán la temporada.
Las vinchas, los pañuelos y las corbatas se llenan de lunares y prometen transformar cualquier look con un aire fresco y retro. Ya sea para quienes prefieren un estilo sobrio o para los más audaces, los lunares se adaptan a todos los gustos y son capaces de levantar cualquier outfit en segundos.
1. Vinchas: el regreso más esperado
Las vinchas vuelven a ocupar el centro de la escena. En versiones con lunares grandes o pequeños, y en combinaciones clásicas como blanco y negro o más vibrantes y coloridas, este accesorio será el aliado perfecto para dar estilo al peinado y sumar personalidad al instante.
2. Pañuelos: el toque chic que nunca falla
El pañuelo, un infaltable del guardarropa, se renueva con lunares. Puede usarse al cuello, atado a la cartera o incluso como vincha improvisada. Su versatilidad y elegancia lo convierten en un detalle que aporta sofisticación y frescura a cualquier conjunto.
3. Corbatas: elegancia con un guiño divertido
Las corbatas también se suman a la tendencia. Los modelos con lunares conquistan tanto los looks formales como los más relajados. Ideales para quienes buscan destacarse sin perder elegancia, las corbatas lunares aportan un toque original que no pasa desapercibido.
El 2026 será el año de los accesorios llamativos
La moda de los lunares promete quedarse y conquistar a todos. Si querés estar un paso adelante, apostá por estos accesorios y animate a jugar con los estampados que van a ser furor en 2026.