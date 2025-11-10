Secciones
La Libertad Avanza Tucumán reclama al Gobierno Provincial reducir los acoples al mínimo y avanzar hacia un sistema electoral moderno

“Reducir los acoples no es un capricho, es una necesidad democrática", dijeron.

Tras dos años sin avances concretos en la Legislatura, La Libertad Avanza Tucumán emitió un comunicado exigiendo al Gobierno Provincial que tome la decisión política de tratar de manera urgente la reducción de los acoples al mínimo posible, una medida que consideran esencial para recuperar la transparencia y la equidad del sistema electoral tucumano.

El espacio libertario recordó que el propio presidente de la Cámara Legislativa reconoció las dificultades para avanzar en la reforma, y que la demora evidencia una falta de voluntad política para encarar los cambios que la sociedad reclama.

En ese sentido, durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada, Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán, reclamó al Gobierno Provincial que deje de dilatar la decisión y avance de una vez con la reducción de los acoples.

“Cuando me tocó implementar la Boleta Única de Papel desde el Gobierno Nacional, el proceso se completó en apenas 60 días. En Tucumán hace dos años que la Legislatura viene con promesas, cafés y reuniones sin resultados”, expresó Catalán.

“Reducir los acoples no es un capricho, es una necesidad democrática. Los tucumanos merecen un sistema que les permita elegir claramente a sus representantes, sin confusión ni manipulación”, manifestaron desde La Libertad Avanza Tucumán.

La propuesta del espacio plantea limitar los acoples a un máximo de dos por ley, evitando discusiones sobre su constitucionalidad y promoviendo un sistema electoral más simple, transparente y representativo.

Además, recordaron que el pasado 26 de octubre, el Gobierno Nacional implementó la Boleta Única de Papel (BUP) en tiempo récord, demostrando que cuando hay voluntad política, las reformas pueden concretarse con rapidez y eficacia.

“Instamos al Gobierno Provincial a dejar de especular y escuchar lo que pide la ciudadanía: acoples reducidos al mínimo y un sistema electoral moderno, ya sea con boleta única o voto electrónico, que garantice transparencia y simplificación del proceso electoral.”

Finalmente, desde La Libertad Avanza Tucumán pusieron a disposición del Ejecutivo provincial el asesoramiento técnico y jurídico de la Dirección Nacional Electoral (DINE), organismo que implementó la Boleta Única de Papel en un tiempo récord.

