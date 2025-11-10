Secciones
SociedadActualidad

¿Qué santos se recuerdan este 11 de noviembre?

Conocé el santoral completo.

¿Qué santos se recuerdan este 11 de noviembre?
Hace 14 Min

Cada 11 de noviembre, el santoral católico celebra a San Martín de Tours, uno de los santos más populares de Europa y patrono de Francia, los soldados, los mendigos y muchas comunidades rurales. Su historia, marcada por un gesto de compasión y entrega, sigue inspirando a creyentes y no creyentes más de 1.600 años después.

¿Quién fue San Martín de Tours?

San Martín nació alrededor del año 316 en Panonia (actual Hungría). Hijo de un militar romano, fue obligado a seguir la carrera de las armas. Sin embargo, su espíritu compasivo pronto se manifestó en el episodio que lo haría célebre: al encontrarse con un mendigo tiritando de frío, partió su capa con la espada y le dio la mitad.

Esa misma noche, según la tradición, Cristo se le apareció vestido con la parte de la capa que Martín había regalado. A partir de ese momento, el joven soldado decidió consagrar su vida a Dios y abandonó el ejército.

Obispo y santo del pueblo

San Martín fue nombrado obispo de Tours en el año 371, aunque aceptó el cargo a regañadientes por su humildad. Se distinguió por su vida sencilla, su cercanía con los pobres y su lucha contra el paganismo en la Galia. Fundó monasterios, predicó entre campesinos y reformó la vida del clero.

Murió el 8 de noviembre del año 397 en Candes, Francia, y fue enterrado el 11 de noviembre, fecha en que la Iglesia celebra su memoria. Su tumba en Tours se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y su figura trascendió las fronteras del cristianismo, siendo también símbolo de solidaridad y ayuda al prójimo.

Otros santos y beatos del 11 de noviembre

Además de San Martín de Tours, el santoral del 11 de noviembre recuerda también a:

San Bartolomé de Benicia, obispo y mártir.

San Menas de Egipto, soldado mártir venerado en la tradición copta.

San Bertuino, abad y misionero en Bélgica.

Beata Marina de Omura, mártir japonesa del siglo XVII.

Por qué se celebra el 11 de noviembre

La festividad de San Martín de Tours marcaba en la Europa medieval el fin de las cosechas y el comienzo del invierno. Era una fecha asociada a la “veranillo de San Martín”, un período de clima templado previo al frío intenso. Por eso, además de su dimensión religiosa, el día de San Martín también conserva tradiciones agrícolas, gastronómicas y populares en numerosos países.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”
2

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
3

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
4

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
5

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
6

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Más Noticias
Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

Tendencia 2026: la prenda que deja atrás al corpiño y está de moda en Europa

Horóscopo chino y la energía del dragón: las predicciones de Ludovica Squirru para la semana del 10 al 16 de noviembre

Horóscopo chino y la energía del dragón: las predicciones de Ludovica Squirru para la semana del 10 al 16 de noviembre

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Alerta amarilla por tormentas y granizo: las provincias afectadas este lunes

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 9 de noviembre?

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura

Comentarios