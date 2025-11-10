¿Qué santos se recuerdan este 11 de noviembre?

Por qué se celebra el 11 de noviembre

La festividad de San Martín de Tours marcaba en la Europa medieval el fin de las cosechas y el comienzo del invierno. Era una fecha asociada a la “veranillo de San Martín”, un período de clima templado previo al frío intenso. Por eso, además de su dimensión religiosa, el día de San Martín también conserva tradiciones agrícolas, gastronómicas y populares en numerosos países.