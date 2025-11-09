¿Qué santos se recuerdan este 9 de noviembre?

Este domingo 9 de noviembre los católicos recuerdan en su santoral a distintas figuras destacadas para los creyentes.
Nuestra Señora de la Almudena — Patrona de Madrid. Según la tradición, en el año 1085 apareció una imagen de la Virgen en la muralla de la Puerta de la Vega, ocultada durante la dominación musulmana.
Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán — Conmemora la dedicada consagración de la iglesia papal en Roma, una de las más antiguas y significativas, sede histórica de numerosos concilios.
Beata Isabel de la Santísima Trinidad Catez — Virgen carmelita francesa del siglo XIX que, aun joven, abrazó la vida contemplativa y fomentó la unión con la Trinidad a través de la oración profunda.