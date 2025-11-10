AFA le dio la espalda a Aldosivi: la fuerte decisión del Tribunal de Apelaciones sobre el reclamo contra Godoy Cruz

En ambos encuentros, la violencia en las tribunas obligó a suspender los partidos. En el primero, un enfrentamiento entre facciones de la barra del “Tomba” provocó la interrupción del juego en el estadio Malvinas Argentinas. En el segundo, un menor lanzó un proyectil desde la popular local que hirió al asistente Diego Martín, motivo por el cual el árbitro Nazareno Arasa decidió suspenderlo.