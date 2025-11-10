AFA le dio la espalda a Aldosivi: la fuerte decisión del Tribunal de Apelaciones sobre el reclamo contra Godoy Cruz

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezado por Héctor Latorraga, declaró “improcedente” el pedido de Aldosivi para que se revierta la restitución de seis puntos a Godoy Cruz, uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia en Primera División.
El club marplatense había solicitado que se revisara la decisión del Tribunal de Apelaciones, que meses atrás le devolvió al conjunto mendocino las seis unidades que había perdido por los incidentes ocurridos en dos partidos: ante San Lorenzo, en mayo de 2024, y frente a Talleres, en febrero de 2025.
En ambos encuentros, la violencia en las tribunas obligó a suspender los partidos. En el primero, un enfrentamiento entre facciones de la barra del “Tomba” provocó la interrupción del juego en el estadio Malvinas Argentinas. En el segundo, un menor lanzó un proyectil desde la popular local que hirió al asistente Diego Martín, motivo por el cual el árbitro Nazareno Arasa decidió suspenderlo.
Pese a estos antecedentes, el Tribunal de Apelaciones había decidido devolverle los puntos a Godoy Cruz, lo que despertó la protesta de Aldosivi, que consideró que hubo un error de procedimiento en esa resolución. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina desestimó la presentación formal del club marplatense y ordenó el archivo de la causa.
El reclamo se dio en un contexto de tensión entre ambas instituciones, que pelean junto a San Martín de San Juan por evitar el descenso. A falta de una fecha, el equipo de Guillermo Farré depende de sí mismo: si vence al “Santo” en Mar del Plata, asegurará su continuidad en la máxima categoría. Godoy Cruz, en cambio, necesita ganarle a Riestra y esperar otros resultados para mantener la esperanza.