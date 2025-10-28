El desesperado pedido de Aldosivi a la AFA que podría dejar a Godoy Cruz al borde del descenso

El planteo presentado por Aldosivi se basa en los antecedentes de violencia que motivaron las sanciones originales. En mayo de 2024, el duelo entre Godoy Cruz y San Lorenzo se suspendió por incidentes en la tribuna del “Tomba”. El Tribunal de Disciplina aplicó entonces una quita de tres puntos. Meses después, en febrero de 2025, el club volvió a ser sancionado por la agresión de un menor al juez asistente Diego Martín durante el encuentro ante Talleres: nuevamente se le descontaron tres unidades y se le prohibió jugar seis partidos sin público. Ambas penas fueron luego revertidas por el Tribunal de Apelaciones.