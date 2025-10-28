Secciones
El desesperado pedido de Aldosivi a la AFA que podría dejar a Godoy Cruz al borde del descenso

El club marplatense presentó un reclamo formal para que se revierta la devolución de seis puntos al “Tomba” por incidentes ocurridos en 2024 y 2025. La gestión llega en plena lucha por mantener la categoría.

A TODO O NADA. Aldosivi reclama en AFA por los puntos que podrían cambiar la pelea por el descenso.
Hace 1 Hs

En medio de la lucha por la permanencia, Aldosivi decidió recurrir a los escritorios. El club marplatense presentó este lunes un pedido formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que el Tribunal de Disciplina evalúe la quita de puntos a Godoy Cruz, luego de que el equipo mendocino recuperara seis unidades que le habían sido descontadas por incidentes en dos partidos suspendidos: ante San Lorenzo en 2024 y ante Talleres en 2025.

La medida fue acordada tras una reunión de Comisión Directiva y se concretó horas después de las elecciones legislativas. Desde el “Tiburón” aseguran que hubo un error de procedimiento cuando el Tribunal de Apelaciones restituyó los puntos al “Tomba”, y sostienen que esa decisión alteró la equidad deportiva en el tramo final del campeonato.

El reclamo de Aldosivi no hace referencia a las declaraciones recientes del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, hincha de Godoy Cruz, quien había calificado a la AFA como “lo más representativo de la Argentina chanta” y criticado los cambios en los descensos. Sin embargo, su intervención mediática encendió el contexto político del reclamo.

Un pedido en el límite

A falta de tres fechas para el cierre de la temporada, el panorama de Aldosivi es crítico porque está último tanto en la tabla anual como en la de promedios, con 24 puntos. Godoy Cruz, por su parte, suma 27. Si la AFA aceptara el pedido y volviera a descontarle los seis puntos reclamados, el equipo mendocino caería a 21, igualando la línea del conjunto marplatense en la lucha por no descender.

El planteo presentado por Aldosivi se basa en los antecedentes de violencia que motivaron las sanciones originales. En mayo de 2024, el duelo entre Godoy Cruz y San Lorenzo se suspendió por incidentes en la tribuna del “Tomba”. El Tribunal de Disciplina aplicó entonces una quita de tres puntos. Meses después, en febrero de 2025, el club volvió a ser sancionado por la agresión de un menor al juez asistente Diego Martín durante el encuentro ante Talleres: nuevamente se le descontaron tres unidades y se le prohibió jugar seis partidos sin público. Ambas penas fueron luego revertidas por el Tribunal de Apelaciones.

Desde el entorno de Aldosivi señalan que, mientras las sanciones estuvieron vigentes, tampoco quedó claro en qué tablas se aplicaban los descuentos: si en el torneo Apertura o también en la anual, lo que generó mayor confusión.

En Mar del Plata recuerdan además que el club fue sancionado con la prohibición de jugar con público tras los incidentes de su barra ante Belgrano, lo que significó una pérdida cercana a los U$S 600 mil por no poder vender entradas en el duelo ante Boca. “Pedimos equidad; no puede haber dos varas distintas”, expresaron desde la dirigencia.

El documento presentado por el “Tiburón” fue elaborado con el asesoramiento de un grupo de abogados y, según fuentes cercanas, no se descarta que, si el reclamo no prospera, el club avance con una acción judicial. Por ahora, la pelota está en manos del Tribunal de Disciplina, mientras la permanencia de Aldosivi pende de un hilo.

Temas Buenos AiresMendozaClub Deportivo Godoy CruzMar del PlataAsociación del Fútbol ArgentinoClub Atlético AldosiviAlfredo CornejoLiga Profesional de Fútbol
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Milei, Jaldo, el “voto hartazgo” y la sociedad del cansancio de Han

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

La reforma política vuelve al centro del debate en Tucumán

Tucumán aprobó un examen en materia de seguridad

Algunas de las respuestas sobre el macabro crimen del contador de Aguilares

