El secreto para un abdomen plano después de los 60: el poder de los ejercicios en la silla

Para muchos, la idea de lograr un abdomen más firme después de los 60 parece descabellada. Sin embargo, no hay nada de ilógico en imaginarlo, de hecho, es más que posible. Los expertos en acondicionamiento físico señalan que los movimientos para fortalecer la zona media no solo son efectivos sino también sencillos ya que pueden realizarse directamente desde una silla. El entrenamiento sentado ofrece una gran ventaja: mantiene las articulaciones cómodas, respalda la postura y apunta a los abdominales con una precisión superior.