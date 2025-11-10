El celular "sin vicios" que desafía la adicción a las pantallas: "Balance Phone", la solución de dos jóvenes

¿Podrías imaginar un teléfono inteligente despojado de todo lo que te distrae? Sin nada de lo que te consume el tiempo: sin plataformas de streaming, sin redes sociales, videojuegos, apuestas o plataformas de mensajería instantáneo. Lo que suena a un sueño para muchos padres y adultos que buscan la desconexión es la propuesta revolucionaria de Balance Phone, una start-up España que está transformando los hábitos digitales.
Esta tecnología surge en un momento en apariencia urgente. El último Informe de la Juventud en España reveló cifras preocupantes: casi el 32% de los niños entre 8 y 10 años pasan más de cuatro horas diarias pegados a las pantallas, un porcentaje que se dispara al 69% entre los jóvenes de 15 a 19 años. Frente a este panorama, Balance Phone, un proyecto nacido a finales de 2024, logró algo sorprendente: reducir las horas de uso diario de la pantalla de cuatro a tan solo una hora y media.
Una tecnología que se convirtió en fenómeno
Detrás de esta innovación se encuentran Albert Beltran (26) y Carlos Fontclara (25), cofundadores e ingenieros de producto. Su dispositivo es un smartphone que bloquea intencionalmente las cinco categorías de contenido consideradas más adictivas por su torrente inagotable. Para ellos, la motivación fue personal, luego global. "Nos gusta la tecnología, pero no la relación que tenemos con ella", explicó Carlos Fontclara al medio español El Periódico. Beltran añadió un punto crucial: "El problema no son las redes por sí, sino tenerlas en el bolsillo, al alcance de la mano".
Esta propuesta seductora encontró un nicho claro en el saturado mercado de la telefonía. Balance Phone, que opera desde Barcelona, vendió más de 3.000 dispositivos en más de 50 países en el último año, con el objetivo ambicioso de alcanzar las 5.000 unidades vendidas a finales de 2025.
De la obsesión personal al diseño de un sistema
La idea surgió en 2022, cuando ambos fundadores estaban obsesionados con su propia dependencia de las pantallas. Intentaron eliminar aplicaciones de su móvil que les robaban tiempo, como Instagram, pero no funcionó. "En los momentos de aburrimiento volvíamos a caer", confesó Beltran. Incluso probaron usar un viejo Nokia sin funciones avanzadas, pero extrañaban herramientas esenciales como Google Maps o WhatsApp. En marzo de 2024 decidieron dejar sus trabajos y centrarse en el diseño de lo que para ellos sería el móvil ideal.
Lanzaron una aplicación para Android que, en solo tres meses, acumuló orgánicamente más de 20.000 descargas. Este éxito les permitió validar el concepto: sí, era posible reducir el tiempo de uso diario a solo 90 minutos. Su preocupación, claramente, era compartida por miles.
Funcionamiento intencional
Para materializar el proyecto, Balance Phone se alió con Samsung, usando su hardware e instalando encima su propio sistema operativo. Esta estrategia les permitió no comprometer "ni la calidad del producto ni nuestras finanzas", según Beltran. Visualmente, el Balance Phone es distinto: su interfaz carece de notificaciones llamativas o colores vibrantes; es una lista sencilla de aplicaciones en blanco y negro.
Este diseño minimalista busca un cambio conductual fundamental. Beltran detalló: "Eso te obliga a tener intencionalidad, a desbloquear la pantalla para hacer algo práctico y no por inercia, eliminando eso de entrar en el celular como un automatismo y tener que pensar después qué quería hacer". El dispositivo se vende actualmente por 279 euros, siendo significativamente más económico que las ofertas de las grandes marcas del mercado.