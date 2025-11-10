El celular "sin vicios" que desafía la adicción a las pantallas: "Balance Phone", la solución de dos jóvenes

Una tecnología que se convirtió en fenómeno

Detrás de esta innovación se encuentran Albert Beltran (26) y Carlos Fontclara (25), cofundadores e ingenieros de producto. Su dispositivo es un smartphone que bloquea intencionalmente las cinco categorías de contenido consideradas más adictivas por su torrente inagotable. Para ellos, la motivación fue personal, luego global. "Nos gusta la tecnología, pero no la relación que tenemos con ella", explicó Carlos Fontclara al medio español El Periódico. Beltran añadió un punto crucial: "El problema no son las redes por sí, sino tenerlas en el bolsillo, al alcance de la mano".