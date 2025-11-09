El peligro de usar el celular al manejar

Con el zumbido constante de una notificación o el sonido de una llamada entrante, la vida puede cambiar en un segundo. Conducir con el teléfono en la mano no es un acto inocuo ni una simple falta de atención: es una conducta que multiplica el riesgo de siniestros y, en la práctica, pone precio a la vida humana. Las estadísticas oficiales muestran que la inseguridad vial sigue cobrando miles de víctimas cada año en la Argentina; el teléfono móvil se instaló como el principal factor de distracción. Basta observar el tránsito: conductores hablando con el celular en la mano, o mandando mensajes de audio, o leyendo o enviando mensajes de texto. Es algo que se normalizó.