El pianista Andrés Navarro debuta esta noche en Tucumán con un homenaje a los grandes maestros de la música española

Consultado sobre el lugar que ocupa la música clásica entre los jóvenes, el pianista se mostró optimista. “El número de reproducciones en Spotify ha crecido en los últimos años. Otra cosa es el público que asiste a los conciertos, pero creo que nunca se escuchó tanta música clásica como ahora. Plataformas como YouTube o Spotify ayudan a acercar este arte, aunque no hay nada comparable con la experiencia del concierto en vivo”, dijo.