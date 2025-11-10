Teclas con acento español: Andrés Navarro llega al Virla

El virtuosismo, la sensibilidad y el color de la música española resonarán esta noche en el Centro Cultural Virla de la Universidad Nacional de Tucumán. El pianista Andrés Navarro, nacido en Madrid y con una destacada trayectoria internacional, ofrecerá en ese escenario un recital con obras de los grandes compositores que marcaron la identidad sonora de su país como Enrique Granados, Federico Mompou, Isaac Albéniz y Manuel de Falla.
La presentación (organizada por la Fundación Pro Cultura Tucumán, con el apoyo de la Caja Popular de Ahorros y la Legislatura de Tucumán) forma parte de las actividades culturales que la institución desarrolla durante todo el año y será, además, la última función de su calendario 2025.
Proyección internacional
Será la primera visita de Navarro a Tucumán, una provincia que lo recibirá en el marco de una gira latinoamericana.
Formado en algunas de las instituciones más prestigiosas de Europa, el artista ha construido una carrera sólida que combina el rigor técnico con una interpretación profundamente expresiva.
Navarro estudió en el Real Conservatorio superior de música de Madrid, la escuela superior de música Reina Sofía, la Royal College of Music de Londres y la Haute École de Musique de Genève.
Entre sus maestros se cuentan figuras de renombre como Galina Eguiazarova y Nelson Goerner, dos referentes de la escuela pianística europea.
Su talento lo ha llevado a presentarse en escenarios emblemáticos como el Wigmore Hall de Londres, el Palau de la música catalana, el Auditorio Nacional de música y el Teatro Real de Madrid, además del Teatro del Libertador en Córdoba, Argentina.
A lo largo de su carrera, ha sido reconocido con el premio de la Crítica y el segundo premio del certamen “Primer Palau”, además de recibir distinciones en concursos internacionales como el Pedro Espinosa, el Antón García Abril y el Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero.
Un viaje hacia España
El programa que ofrecerá en Tucumán es, en palabras del propio intérprete, “un recorrido por la diversidad y la emoción de la música española del siglo XX”.
En él se escucharán “Quejas o la maja y el ruiseñor”, de Enrique Granados-una de las páginas más líricas de Goyescas-; las “Variaciones sobre un tema de Chopin”, de Federico Mompou, donde el intimismo se combina con un refinado lenguaje armónico; las “Cuatro piezas españolas”, de Manuel de Falla, y dos fragmentos de Iberia, de Isaac Albéniz: Málaga y El Albaicín.
“Cada una de estas obras representa una forma distinta de mirar a España; desde la melancolía romántica de Granados hasta la fuerza popular de Falla o la delicadeza impresionista de Mompou. Son paisajes sonoros de una misma tierra”, explicó el joven pianista durante una reciente entrevista.
Cultura con propósito
La Fundación Pro Cultura Tucumán destinará lo recaudado en esta presentación al sostenimiento de sus actividades académicas y culturales, entre ellas talleres de formación artística, becas para jóvenes talentos y ciclos de conciertos abiertos a la comunidad.
“Cada recital que organizamos busca cumplir una doble misión: acercar la música de excelencia al público tucumano y, al mismo tiempo, generar recursos para seguir formando nuevas generaciones de artistas”, expresaron desde la institución.
Pero además, con esta presentación Tucumán, muestra que su escena musical está en constante crecimiento, y se ha convertido en una plaza destacada para artistas de nivel internacional.
Dejarse llevar
El concierto de Andrés Navarro promete ser una experiencia musical de alta sensibilidad, donde la técnica y la emoción se funden para rendir homenaje a los grandes maestros españoles.
“Interpretar a Falla, a Granados o a Albéniz no es sólo tocar notas , es revivir una historia, un paisaje, una manera de sentir”, remarcó el pianista
Las entradas estarán disponibles en la boletería del Auditorio “Eugenio Virla”, y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la limitada capacidad del espacio.
Para la Fundación Pro Cultura y para el público tucumano, será una oportunidad única de disfrutar del arte de un pianista que combina la tradición, el virtuosismo y la emoción de la música ibérica con la cercanía de una interpretación viva y apasionada.