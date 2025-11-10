Test de personalidad: la puerta que elijas te dirá qué piensan tus amigos de vos

Sos una persona muy animada y popular con mucha energía. Sos alguien que tiende a ser competitivo y amás que te premien por un trabajo bien hecho. Aunque posees una naturaleza quizás más agresiva, tenés los pies sobre la tierra y entendés que ayudar a los demás también es importante. Los demás son atraídos con facilidad por tu optimismo y amor por la diversión, así que siempre parece que estás haciendo nuevos amigos. Sos una persona cálida y positiva con amigos y familia. El rojo, como tu puerta escogida, es vigorizante, altera nuestros sentimientos y nos mueve a hacer una diferencia en el mundo como vos lo hacés.