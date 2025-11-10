Test de personalidad: la puerta que elijas te dirá qué piensan tus amigos de vos

¿Alguna vez te preguntaste cómo te ven los demás? Quizás sea muy difícil definirlo, y preguntarlo puede sonar un poco descabellado. Pero nuestro inconsciente puede revelarnos pistas mucho más esclarecedoras que las mismas palabras, y podemos ponerlo en práctica a partir de un sencillo test viral.
Los test de personalidad se utilizan en los distintos espacios de la vida. Desde las pruebas que realizan los candidatos a un puesto de trabajo, hasta los que se aplican en contextos académicos o en la psicología clínica para medir las características psicológicas, estos exámenes son muy útiles para los distintos ámbitos e instituciones.
De qué se trata el test de las puertas
Una prueba psicológica despertó el interés de millones de usuarios en redes sociales y ese es el test de las puertas. A partir de una simple imagen, podremos descubrir la manera en que otras personas nos perciben. Para ello solo tendremos que observar las distintas puertas que se encuentran en la misma, y luego sin pensarlo mucho deberemos escoger una de ellas. Hay que ser sincero y seleccionar aquella que nos llame más la atención.
Una vez que escojas el portal que te parezca más atractivo, podrás descubrir en las referencias de más abajo cuál es la manera en que te ven tus amistades.
Solución del test: ¿cómo te perciben tus amigos?
Puerta azul
Para tus amigos sos como el ayudante, el rescatista, el amigo que siempre está para los demás. Tu éxito se define por las profundas relaciones que tenés con unos pocos. Preferís dar antes que recibir. Te gusta construir relaciones confiables y te sentís muy herido si traicionan tu confianza. Esta puerta expone una seguridad interna y confianza que no muchos conocen.
Sos confiable, honesto y leal. Odiás la confrontación y preferís hacer las paces antes que pelear. Tendés a ocultarte tras una dura coraza, pero te hiere la gente que no sabe que hay un lado tierno que desea rodearse con amor y felicidad. Una vez que encuentres esa felicidad, sentirás paz verdadera.
Puerta búho
Sos realmente único y curioso, que se hace evidente en el hecho de que escogiste la única puerta que no tiene un color llamativo, sino el diseño de un búho imperturbable. Todos te conocen por tu energía, independencia y el optimismo amoroso que proyectás. Atesorás a tu familia y amigos y te preocupás por gente que no conoces.Sos vivaz, amable y atractivo. El búho indica que sos alguien que disfruta siendo el héroe. Aunque ser quien tanto dé puede ser agotador para tu alma.
Puerta lila
Revela que la gloria y el poder son importantes para ti. Sos libre, con voluntad sólida y decidida y te gusta estar al mando. Sos una persona verdaderamente genuina y no te gusta edulcorar las cosas, lo que a veces puede ser intimidante para quienes no te conocen. Sos fuerte y misterioso. En la vida sos confiado. Aún cuando las cosas se ponen duras, no perdés la sonrisa.
Puerta roja
Sos una persona muy animada y popular con mucha energía. Sos alguien que tiende a ser competitivo y amás que te premien por un trabajo bien hecho. Aunque posees una naturaleza quizás más agresiva, tenés los pies sobre la tierra y entendés que ayudar a los demás también es importante. Los demás son atraídos con facilidad por tu optimismo y amor por la diversión, así que siempre parece que estás haciendo nuevos amigos. Sos una persona cálida y positiva con amigos y familia. El rojo, como tu puerta escogida, es vigorizante, altera nuestros sentimientos y nos mueve a hacer una diferencia en el mundo como vos lo hacés.