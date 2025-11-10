Moria Casán reapareció en la pantalla de El Trece: cuánto midió el rating de su programa

La espera terminó. Una de las figuras más importantes de la televisión argentina volvió a la televisión y esta mañana hizo su debut en la pantalla de Canal 13. Moria Casán estrenó “La mañana con Moria” a las 9 en la televisión abierta, con un nuevo perfil como conductora.
La actriz es una de las figuras más importantes del canal del sol y reapareció con una imponente pantalla led en el estudio acompañada con humor y la gran presencia que la caracteriza.
“¿Qué hacés en la televisión a las nueve de la mañana, mami, en la televisión? Si todos dicen que vos no te levantás temprano, please”, lanzó la One, vestida con un conjunto rosa y un pantalón sastre.
“Decían que nunca me levantaba temprano”, lanzó Moria contra las primeras críticas que anticipaban a su programa. Pero allí estaba la diva, junto a su panel de periodistas y celebridades.
En la pantalla, acompañan a Moria una serie de panelistas encabezada por Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, Gustavo Méndez, el doctor Guillermo Capuya y Valentina Salezzi desde la cocina.
Rating: cuánto midió el nuevo programa de Moria Casán
En materia de rating, Moria logró picos de 1.9 puntos a las 9:05 mientras que Buen Telefe estaba en 2.9 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. A las 9:48, Moria Casán continuaba en la pantalla de El Trece con 2.8 puntos de rating y en el canal de las pelotas, A la Barbarossa lograba 3.4 puntos. Una hora después del inicio del programa, “La mañana con Moria” tocaba picos de 3.1 puntos de rating y en Telefe, “A la Barbarossa” lograba 3.9 puntos.