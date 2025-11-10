Moria Casán reapareció en la pantalla de El Trece: cuánto midió el rating de su programa

Rating: cuánto midió el nuevo programa de Moria Casán

En materia de rating, Moria logró picos de 1.9 puntos a las 9:05 mientras que Buen Telefe estaba en 2.9 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. A las 9:48, Moria Casán continuaba en la pantalla de El Trece con 2.8 puntos de rating y en el canal de las pelotas, A la Barbarossa lograba 3.4 puntos. Una hora después del inicio del programa, “La mañana con Moria” tocaba picos de 3.1 puntos de rating y en Telefe, “A la Barbarossa” lograba 3.9 puntos.