Se filtraron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán: Sofía Gala interpreta a su madre

Meses atrás, Moria Casán sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba trabajando en la serie de su vida, una producción ficcionada respaldada por una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. Desde entonces, la expectativa creció entre los fanáticos, ansiosos por revivir en la pantalla los momentos más emblemáticos de la carrera de la ex vedette y sus inolvidables cruces con otras figuras del espectáculo.
Con el inicio del rodaje, comenzaron a circular las primeras imágenes desde el set, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y despertaron la euforia del público. En uno de los videos filtrados se observa una escena frente a la puerta de un teatro, escenario que remite al universo artístico que definió la vida de Moria. Allí aparece Sofía Castiglione, hija de la protagonista, quien la interpreta en su juventud. La actriz luce un pantalón ajustado con brillos, una campera de piel y el inconfundible peinado con flequillo y melena suelta que caracterizó a la diva en sus años dorados.
A su lado, puede verse a la actriz elegida para dar vida a Susana Giménez, pieza clave en la historia de Moria. Con un pañuelo animal print en la cabeza y el clásico tapado de bison, la escena promete revivir la química y el contraste entre “la rubia y la morocha”, un dúo que marcó una era en el teatro, la televisión y el cine argentino. Durante décadas, ambas compartieron proyectos, amistad, diferencias y reconciliaciones que dejaron huella en la cultura popular.
Las imágenes filtradas revelan una cuidada recreación del glamour y el desenfado de las décadas pasadas, con vestuarios, peinados y escenarios que remiten a los tiempos de la revista porteña y el esplendor del espectáculo nacional.
La biopic de Moria Casán propone una mirada íntima y profunda sobre su vida, estructurada en tres etapas, tal como se hizo en su momento con la serie sobre Sandro. No se trata solo de la historia de una diva, sino del retrato de un país, con su picante mundo del teatro de revista, la intensidad del prime time y la inagotable capacidad de reinvención de una mujer que supo ser protagonista de cada época.
El elenco cuenta con tres actrices que interpretarán las distintas versiones de la protagonista: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione. Cada una aportará su impronta para reflejar las distintas eras de Moria, desde sus inicios hasta su consagración como figura icónica.
Sobre su participación, Sofía Gala adelantó: “No la voy a imitar. Creo que ninguna de las actrices la vamos a imitar. Por eso la idea es contar a Moria desde adentro, desde la energía y la mirada, más que desde el gesto”.
Con una producción ambiciosa y un reparto de lujo, la biopic promete convertirse en uno de los grandes estrenos del año y rendir homenaje a una mujer que, a fuerza de talento y provocación, se transformó en leyenda.