¿Qué es Amazon Bazaar?: la nueva app de compras baratas que viene a competir contra Shein y Temu

El servicio de envíos a todo el país es gratuito siempre que la orden alcance el monto mínimo de compra local definido por la plataforma. Para pedidos por debajo de ese límite, se aplica un cargo estándar. La compañía asegura que, generalmente, las entregas se concretan en dos semanas o un plazo menor. Asimismo, la aplicación ofrece devoluciones sin costo dentro de los 15 días posteriores a recibir el producto.