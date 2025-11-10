¿Qué es Amazon Bazaar?: la nueva app de compras baratas que viene a competir contra Shein y Temu

El año 2025 significó un cambio drástico en los patrones de compra de los argentinos. El comercio electrónico internacional experimentó un auge sin precedentes, motivando a miles de personas a adquirir productos a precios muy competitivos directamente desde el extranjero. Plataformas especializadas en moda y lifestyle como Shein y Temu se establecieron con rapidez, mientras que gigantes como AliExpress mantuvieron su liderazgo en tecnología.
Ante esta competencia intensa en el segmento de precios bajos, Amazon decidió participar agresivamente en la batalla de la moda y el hogar. La compañía estadounidense lanzó Amazon Bazaar, una nueva aplicación de compras dedicada a ofrecer una experiencia con precios ultra reducidos en categorías clave. Con esta herramienta, Amazon busca desafiar directamente a los líderes del sector low-cost.
Cómo comprar en Amazon Bazaar: la nueva competencia de Shein y Temu
La mayoría de los artículos disponibles presentan un precio inferior a los $10, con algunos productos ofrecidos a partir de solo $2. Para promover la adopción, los nuevos clientes en Argentina reciben un 50% de descuento en su primera compra. Además, se otorgan ahorros adicionales a medida que se completa el carrito.
El servicio de envíos a todo el país es gratuito siempre que la orden alcance el monto mínimo de compra local definido por la plataforma. Para pedidos por debajo de ese límite, se aplica un cargo estándar. La compañía asegura que, generalmente, las entregas se concretan en dos semanas o un plazo menor. Asimismo, la aplicación ofrece devoluciones sin costo dentro de los 15 días posteriores a recibir el producto.
Qué tan seguro es Amazon Bazaar, la nueva app de compras
A diferencia de otras plataformas nuevas en el mercado, Amazon Bazaar se respalda en la solidez de la gigante tecnológica para brindar una experiencia de compra más confiable. Este punto resulta fundamental para los usuarios argentinos habituados a los estándares de calidad de Amazon:
-Seguridad y cumplimiento: Todos los productos ofrecidos en Amazon Bazaar atraviesan las rigurosas verificaciones de cumplimiento de Amazon. Esto garantiza que los artículos resulten seguros y respeten las regulaciones aplicables.
-Opiniones y valoraciones: Los clientes accederán a las funciones típicas de Amazon, como las reseñas y las calificaciones por estrellas, herramientas que ayudan a elegir productos con mayor certeza.
-Soporte multilingüe: El equipo de atención al cliente está disponible 24/7 y proporciona soporte en seis idiomas, incluyendo el español, para asistir a los compradores de la región.