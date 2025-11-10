Estos serán los nombres de niño que estarán de moda en 2026

Elegir el nombre de un hijo siempre es una decisión cargada de emoción, historia y significado. Cada año surgen nuevas modas, influencias culturales y hasta homenajes a figuras públicas que inspiran a los futuros padres. De cara a 2026, las tendencias en nombres de niño combinan tradición, frescura y una fuerte conexión con los valores contemporáneos: la autenticidad, la naturaleza, la espiritualidad y la identidad.