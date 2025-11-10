Navidad sin árbol: los adornos que estarán de moda este 2025

Las fiestas se acercan y con ellas llega el momento de vestir la casa de espíritu navideño. Pero este 2025, la decoración da un giro: el clásico árbol de Navidad empieza a perder protagonismo frente a nuevas propuestas más simples, modernas y accesibles. La tendencia apuesta por un estilo nórdico, natural y minimalista que busca reflejar la calidez de la época sin necesidad de grandes gastos.