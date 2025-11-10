Secciones
Navidad sin árbol: los adornos que estarán de moda este 2025

Cada vez más personas eligen decoraciones minimalistas, sostenibles y económicas para celebrar las fiestas. Conocé las ideas que reemplazan al tradicional árbol de Navidad.

Las fiestas se acercan y con ellas llega el momento de vestir la casa de espíritu navideño. Pero este 2025, la decoración da un giro: el clásico árbol de Navidad empieza a perder protagonismo frente a nuevas propuestas más simples, modernas y accesibles. La tendencia apuesta por un estilo nórdico, natural y minimalista que busca reflejar la calidez de la época sin necesidad de grandes gastos.

Adiós al árbol tradicional, hola al estilo nórdico

Este año, la decoración escandinava se impone en hogares de todo el mundo. Predominan los materiales naturales —como la madera y los tejidos suaves— y los tonos neutros, que crean ambientes más tranquilos y acogedores. En lugar del típico pino cargado de adornos, muchos optan por pequeños arbolitos de madera, figuras geométricas o estrellas con acabados mate y colores tierra.

La idea es mantener el espíritu navideño, pero con menos elementos y más armonía visual. Este tipo de decoración, además de ser económica, resulta más sostenible y fácil de adaptar a distintos espacios.

Guirnaldas, luces y velas: los nuevos protagonistas

Las guirnaldas de luces cálidas, los centros de mesa naturales y las velas aromáticas son los nuevos básicos de la temporada. También crecen los llamados “árboles de pared”, ideales para departamentos o espacios pequeños: se arman directamente sobre la pared con luces, ramas, cintas o adornos colgantes, permitiendo personalizar el diseño y ahorrar espacio.

Entre los colores que dominan esta Navidad 2025 se destacan:

Blanco, símbolo de paz y pureza, ideal para aportar luminosidad.

Dorado, que suma brillo y mantiene el espíritu festivo.

Tonos pasteles —como rosa claro, verde menta o amarillo manteca—, que agregan un toque moderno y sofisticado.

Plateado, un clásico que aporta elegancia y combina con cualquier estilo.

Tres ideas simples para decorar tu casa esta Navidad

Guirnaldas brillantes y económicas: se pueden colocar sobre estanterías, aparadores o marcos de puertas. Son una opción accesible que aporta un toque festivo sin recargar el ambiente.

Cortinas de luces: siguen siendo un infaltable para decorar ventanas. Las de tono ámbar y cable transparente crean un efecto cálido y elegante.

Coronas naturales o centros de mesa: combinando ramas de eucalipto, abeto o laurel con cintas de lino o seda, se logran adornos frescos, elegantes y sustentables.

