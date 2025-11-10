Secciones
Mundo

Sarkozy recupera la libertad tras 20 días en prisión: "Es duro, muy duro"

El Tribunal de Apelación de París aceptó la solicitud de la Fiscalía francesa y lo liberó. Había sido encarcelado el 21 de octubre tras ser condenado a cinco años de prisión.

Sarkozy recupera la libertad tras 20 días en prisión: Es duro, muy duro
Hace 49 Min

El ex presidente francés Nicolás Sarkozy recuperó la libertad este lunes, luego de pasar 20 días en prisión, tras la decisión del Tribunal de Apelación de París, que aceptó la petición de la Fiscalía de Francia de dejarlo libre bajo medidas de control judicial.

Sarkozy, que fue ingresado en prisión el pasado 21 de octubre, había sido condenado a cinco años de cárcel -dos de ellos firmes- por asociación ilícita en relación con los fondos que habría recibido de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi para financiar su campaña presidencial.

La Fiscalía solicitó su liberación con la condición de que no mantenga contacto con testigos ni con otras partes del caso, a fin de evitar cualquier tipo de injerencia en el proceso. Esta vista, celebrada este mismo lunes, determinó finalmente su salida de prisión.

Durante la audiencia, el ex mandatario compareció por videoconferencia y volvió a negar rotundamente haber solicitado dinero al ex líder libio. “Nunca admitiré algo que no hice”, declaró, según informó la cadena BFM TV, y describió su paso por la cárcel como “una terrible experiencia”. “Es duro, es muy duro”, repitió ante los jueces.

Los abogados de Sarkozy apelaron la sentencia y el proceso de apelación se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la solicitud presentada giraba en torno a que no permaneciera detenido hasta que la condena sea revisada o ratificada.

El ingreso en prisión del ex jefe de Estado el 21 de octubre causó un fuerte impacto político en Francia. Sarkozy había denunciado entonces ser víctima de un “escándalo judicial” que, según sus palabras, ha “humillado” al país.

El ex mandatario, de 69 años, se convirtió así en el primer ex presidente de Francia en ingresar en prisión, un hecho que marcó un precedente en la historia política del país. Desde el inicio del proceso, Sarkozy ha sostenido que es inocente y que enfrenta una persecución política a través de los tribunales.

Con su liberación, el líder conservador continuará bajo estrictas condiciones judiciales mientras espera la resolución definitiva de su apelación, en uno de los casos más sensibles y polémicos de la justicia francesa reciente.

Temas FranciaNicolas Sarkozy
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nicolás Maduro: Soy más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny en Estados Unidos

Nicolás Maduro: "Soy más famoso que Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny en Estados Unidos"

Trump aseguró que los días de Nicolás Maduro están contados y descartó una guerra con Venezuela

Trump aseguró que "los días de Nicolás Maduro están contados" y descartó una guerra con Venezuela

Estados Unidos reacondiciona una vieja base militar en Puerto Rico ante la creciente tensión con Venezuela

Estados Unidos reacondiciona una vieja base militar en Puerto Rico ante la creciente tensión con Venezuela

Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
4

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
5

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”
6

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Más Noticias
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado

Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

Comentarios