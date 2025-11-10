Sarkozy recupera la libertad tras 20 días en prisión: "Es duro, muy duro"

El ex presidente francés Nicolás Sarkozy recuperó la libertad este lunes, luego de pasar 20 días en prisión, tras la decisión del Tribunal de Apelación de París, que aceptó la petición de la Fiscalía de Francia de dejarlo libre bajo medidas de control judicial.
Sarkozy, que fue ingresado en prisión el pasado 21 de octubre, había sido condenado a cinco años de cárcel -dos de ellos firmes- por asociación ilícita en relación con los fondos que habría recibido de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi para financiar su campaña presidencial.
La Fiscalía solicitó su liberación con la condición de que no mantenga contacto con testigos ni con otras partes del caso, a fin de evitar cualquier tipo de injerencia en el proceso. Esta vista, celebrada este mismo lunes, determinó finalmente su salida de prisión.
Durante la audiencia, el ex mandatario compareció por videoconferencia y volvió a negar rotundamente haber solicitado dinero al ex líder libio. “Nunca admitiré algo que no hice”, declaró, según informó la cadena BFM TV, y describió su paso por la cárcel como “una terrible experiencia”. “Es duro, es muy duro”, repitió ante los jueces.
Los abogados de Sarkozy apelaron la sentencia y el proceso de apelación se espera que tenga lugar en 2026, por lo que la solicitud presentada giraba en torno a que no permaneciera detenido hasta que la condena sea revisada o ratificada.
El ingreso en prisión del ex jefe de Estado el 21 de octubre causó un fuerte impacto político en Francia. Sarkozy había denunciado entonces ser víctima de un “escándalo judicial” que, según sus palabras, ha “humillado” al país.
El ex mandatario, de 69 años, se convirtió así en el primer ex presidente de Francia en ingresar en prisión, un hecho que marcó un precedente en la historia política del país. Desde el inicio del proceso, Sarkozy ha sostenido que es inocente y que enfrenta una persecución política a través de los tribunales.
Con su liberación, el líder conservador continuará bajo estrictas condiciones judiciales mientras espera la resolución definitiva de su apelación, en uno de los casos más sensibles y polémicos de la justicia francesa reciente.