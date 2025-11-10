Dua Lipa sorprendió a todos al cantar “Tu misterioso alguien” y así reaccionó Miranda!

Las palabras quedaron cortas para Ale Sergi y Juliana Gattas cuando, de forma repentina, Dua Lipa interpretó uno de los clásicos del dúo en Miranda! El sencillo ya acumulaba millones de reproducciones en su estreno en 2010, luego en 2025 el tema comenzó a circular con fuerza y regresó a los rankings de lo más escuchado en el país. Y luego, fue interpretada como un regalo en su visita a la Argentina de una de las artistas más escuchadas del último tiempo.