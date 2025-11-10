Dua Lipa sorprendió a todos al cantar “Tu misterioso alguien” y así reaccionó Miranda!

Un emblema de la música nacional y una superestrella pop internacional, los caminos de la popular banda Argentina Miranda! y la famosa cantante británico libanesa, Dua Lipa, se cruzaron en una noche histórica de sábado. Parada frente a un inmenso River Plate, la intérprete de "These Walls" y 70 mil personas más entonaron las estrofas de "Tu misterioso alguien".
Las palabras quedaron cortas para Ale Sergi y Juliana Gattas cuando, de forma repentina, Dua Lipa interpretó uno de los clásicos del dúo en Miranda! El sencillo ya acumulaba millones de reproducciones en su estreno en 2010, luego en 2025 el tema comenzó a circular con fuerza y regresó a los rankings de lo más escuchado en el país. Y luego, fue interpretada como un regalo en su visita a la Argentina de una de las artistas más escuchadas del último tiempo.
Mientras que el viernes Dua Lipa cantó "De Música Ligera" de Soda Stereo, el sábado amplió su repertorio con "Tu misterioso alguien", lo que dejó en el dúo tanto la sorpresa como la felicidad desmedida. "Vamos a cantar conmigo ‘Tu misterioso alguien’”, lanzó la artista que luego con un español fluido y un color de voz distinto, regaló uno de los momentos más destacados de la noche.
La reacción de Miranda! a Dua Lipa
El corto de aquella interpretación comenzó a circular las redes sociales con fuerza y fue allí que también llegó al mismísimo Miranda! que no pudieron contener los elogios, sorprendidos de que su pieza musical haya sido elegida. "La versión que ni siquiera nos animábamos a soñar", comentó la banda junto a una publicación del momento.
El asombro continuó en distintos posteos e historias. "En shock total", añadieron en una de las publicaciones efímeras. Al otro día del show, el grupo volvió a expresar su asombro: "Todavía no nos recuperamos de esto", escribieron junto a un posteo que hizo Dua Lipa en sus redes sociales, donde destaca la canción que entonó del grupo argentino.
Por último, Dua Lipa dedicó un carrusel al finalizar su gira por Buenos Aires. "¡¡¡Noches en River Plate!!! ¡Amo cada momento!", exclamó la artista. Entre los comentarios puede encontrarse el de Ale Sergi desde su cuenta personal: "Dua te amooooo", agregó emocionado.