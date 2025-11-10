Secciones
EspectáculosFamosos

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

El posteo hacía referencia a la energía que la artista experimentó en el estadio, la cual fue destacada por ella misma.

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera
Hace 32 Min

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, un reconocido fanático del Xeneize, generó revuelo en redes sociales con una propuesta luego del triunfo de Boca Juniors durante el super clasico contra River. El corredor, quien acababa de participar en el Gran Premio de Brasil, se tomó un momento para observar la victoria de su equipo. La celebración del club en sus plataformas digitales, fue directo al hecho de la visita de Dua Lipa.

Dua Lipa deslumbró en River y emocionó con un clásico de Soda Stereo

Dua Lipa deslumbró en River y emocionó con un clásico de Soda Stereo

La institución de La Ribera compartió una imagen donde se veía a la cantante britanica junto a Juan Román Riquelme, presidente de la entidad. El posteo hacía referencia a la energía que la artista experimentó en el estadio, la cual fue destacada por ella misma. Colapinto, motivado por el resultado positivo, extendió de inmediato una invitación formal a la intérprete para compartir otro tipo de evento deportivo.

La invitación de Franco Colapinto a Dua Lipa

Franco Colapinto siguió de cerca el Superclásico apenas culminó su participación en el circuito de Interlagos, donde finalizó decimoquinto. Aunque manifestó previamente que guardaría silencio sobre el encuentro para evitar ser un factor de mala suerte, el 2-0 favorable lo inspiró a interactuar. Su reacción enfatizó la importancia del resultado, publicando: “Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación. Que venga a alguna carrera”.

El mensaje del piloto, un ferviente seguidor del club, incluyó una petición especial dirigida a la figura musical. Él la convocó abiertamente para que asista a una próxima fecha de la Fórmula 1. El siguiente compromiso de la máxima categoría automovilística se disputará en Las Vegas el fin de semana del 23 de noviembre.

¿Cómo fue la visita de Dua Lipa a la Bombonera?

La presencia de Dua Lipa en el legendario estadio fue documentada por la dirigencia azul y oro en sus plataformas digitales. La fotografía mostraba a la estrella de la música posando sonriente junto a Juan Román Riquelme. El equipo utilizó una frase que la cantante expresó en un video que se hizo viral tras su partida del lugar.

El material audiovisual donde la celebridad compartió sus impresiones se difundió por todas las plataformas. Dua Lipa destacó de forma positiva la atmósfera que envolvió la cancha. Respecto a su experiencia, la artista afirmó que: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Dua Lipa ya está en Argentina: cómo ver el show del 8 de noviembre en vivo por streaming

Dua Lipa ya está en Argentina: cómo ver el show del 8 de noviembre en vivo por streaming

¿Cuál es el nombre completo de Dua Lipa y qué significa?

¿Cuál es el nombre completo de Dua Lipa y qué significa?

Lo más popular
Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
2

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
3

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción
4

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar
5

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
6

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Más Noticias
Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

Vacaciones de empleadas domésticas: seis derechos que tenés y no sabías

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Comentarios