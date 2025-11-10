Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, un reconocido fanático del Xeneize, generó revuelo en redes sociales con una propuesta luego del triunfo de Boca Juniors durante el super clasico contra River. El corredor, quien acababa de participar en el Gran Premio de Brasil, se tomó un momento para observar la victoria de su equipo. La celebración del club en sus plataformas digitales, fue directo al hecho de la visita de Dua Lipa.
La institución de La Ribera compartió una imagen donde se veía a la cantante britanica junto a Juan Román Riquelme, presidente de la entidad. El posteo hacía referencia a la energía que la artista experimentó en el estadio, la cual fue destacada por ella misma. Colapinto, motivado por el resultado positivo, extendió de inmediato una invitación formal a la intérprete para compartir otro tipo de evento deportivo.
La invitación de Franco Colapinto a Dua Lipa
Franco Colapinto siguió de cerca el Superclásico apenas culminó su participación en el circuito de Interlagos, donde finalizó decimoquinto. Aunque manifestó previamente que guardaría silencio sobre el encuentro para evitar ser un factor de mala suerte, el 2-0 favorable lo inspiró a interactuar. Su reacción enfatizó la importancia del resultado, publicando: “Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación. Que venga a alguna carrera”.
El mensaje del piloto, un ferviente seguidor del club, incluyó una petición especial dirigida a la figura musical. Él la convocó abiertamente para que asista a una próxima fecha de la Fórmula 1. El siguiente compromiso de la máxima categoría automovilística se disputará en Las Vegas el fin de semana del 23 de noviembre.
¿Cómo fue la visita de Dua Lipa a la Bombonera?
La presencia de Dua Lipa en el legendario estadio fue documentada por la dirigencia azul y oro en sus plataformas digitales. La fotografía mostraba a la estrella de la música posando sonriente junto a Juan Román Riquelme. El equipo utilizó una frase que la cantante expresó en un video que se hizo viral tras su partida del lugar.
El material audiovisual donde la celebridad compartió sus impresiones se difundió por todas las plataformas. Dua Lipa destacó de forma positiva la atmósfera que envolvió la cancha. Respecto a su experiencia, la artista afirmó que: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”.