Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Después del clásico de Boca Juniors y River Plate, la estrella fue a cenar en un restaurante icónico de la zona de Palermo.

Hace 5 Min

Los recorridos y visitas de Dua Lipa son la tendencia en Argentina debido a la curiosidad con la que la artista se está moviendo por Buenos Aires. Después del clásico de Boca Juniors y River Plate, la estrella fue a cenar en un restaurante icónico de la zona de Palermo.

"El preferido" de Palermo es un clásico porteño, y esta no fue la primera vez de la cantante cenando en el lugar. En 2022, fue a un almuerzo familiar, durante su última visita laboral a Argentina, es que ese lugar es la parada de las celebridades.

¿Qué comió Dua Lipa en "El Preferido" de Palermo?

La celebridad tuvo la oportunidad de degustar varios de los platos emblemáticos del lugar. El menú de la noche incluyó la milanesa de bife de chorizo (un clásico del sitio), acompañada por su respectiva guarnición de papas fritas. Además, la degustación se complementó con espárragos, una selección de embutidos artesanales y variados helados como postre. En cuanto a costos, el plato principal de milanesa se estimó en unos $41.300, mientras que el acompañamiento de papas fritas rondaba los $10.400.

Con la presencia de esta figura pública, el restaurante logró reposicionarse exitosamente como un destino de alto perfil y una parada obligatoria para celebridades. Para los seguidores que asistieron a este encuentro, la noche ofreció mucho más que un simple evento de fútbol o espectáculo: se convirtió en una cena memorable que unió la pasión por el deporte con una experiencia gastronómica destacada, consolidando al local como un punto de interés social.

Los fanáticos que esperaban a Dua Lipa fuera de "El Preferido"

La cantante británica de ascendencia albanesa-kosovar, de 30 años, abandonó el restaurante en medio de un considerable despliegue de seguridad. Vestida completamente de negro, mantuvo la sonrisa mientras saludaba a la multitud de seguidores que aguardaba expectante. Extendió su mano hacia ellos, lo que provocó una inmediata reacción de euforia y lágrimas entre quienes consiguieron acercarse, iluminados por los constantes flashes que documentaban la escena.

Gritos como "¡Dua, te amamos!" y "¡Welcome to Argentina!" se escuchaban desde cada esquina de la calle, mientras el personal de seguridad trabajaba para abrirle paso entre la gente. La artista no se mostró incómoda; al contrario, agradeció las demostraciones de cariño con una sonrisa y algunas palabras en español. Incluso se detuvo brevemente para saludar a varios fans antes de abordar la camioneta que la trasladó.

