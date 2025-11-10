Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

¿Qué comió Dua Lipa en "El Preferido" de Palermo?

La celebridad tuvo la oportunidad de degustar varios de los platos emblemáticos del lugar. El menú de la noche incluyó la milanesa de bife de chorizo (un clásico del sitio), acompañada por su respectiva guarnición de papas fritas. Además, la degustación se complementó con espárragos, una selección de embutidos artesanales y variados helados como postre. En cuanto a costos, el plato principal de milanesa se estimó en unos $41.300, mientras que el acompañamiento de papas fritas rondaba los $10.400.