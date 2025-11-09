Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

La historia de la estrella del pop Dua Lipa

Desde pequeña, Dua Lipa desarrolló un gran interés por el ámbito musical, lo cual la impulsó a publicar contenido en plataformas digitales. Cuando tenía 14 años, comenzó a subir a YouTube interpretaciones de sus canciones favoritas, incluyendo versiones de Nelly Furtado y P!nk. La artista asistió a su primer concierto, el de Method Man y Redman, a los 13 años, una experiencia que avivó su pasión por el hip-hop y el pop. No obstante, se dio cuenta de que la industria en Pristina poseía poca relevancia para alcanzar metas globales, pues funcionaba principalmente por la recomendación personal.