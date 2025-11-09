Secciones
Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Durante el show, Dua Lipa bajó del escenario para conversar y tomarse selfies con los admiradores, empleando frases como "Los quiero mucho" o "amo Buenos Aires".

Hace 23 Min

La estrella pop Dua Lipa ofreció su segundo recital en River como parte de su gira internacional, la cual presenta su tercer álbum, Radical Optimism, además de sus grandes éxitos. La cantante cautivó a más de 70 mil seguidores en el Monumental con una puesta en escena espectacular, coreografías excelentes y mucho brillo. Estos conciertos en Buenos Aires demuestran el crecimiento de su popularidad en el país, consolidando las expectativas generadas desde sus presentaciones anteriores en 2022.

La artista utiliza su habilidad para comunicarse con el público local, sorprendiendo a todos con su manejo del castellano. Durante el show, Dua Lipa bajó del escenario para conversar y tomarse selfies con los admiradores, empleando frases como "Los quiero mucho" o "amo Buenos Aires". Incluso homenajeó el rock nacional interpretando el clásico "De música ligera" y, el sábado, cantó "Tu misterioso alguien" de Miranda!, tema que conoció y le gustó.

¿De dónde es Dua Lipa?

La famosa cantante Dua Lipa nació en Londres, ciudad que la vio crecer, y actualmente tiene 30 años de edad. No obstante, su origen es anglo-albanés, una dualidad cultural que marca su identidad y carrera profesional. La música siempre estuvo presente en su casa familiar, donde se escuchaban artistas como David Bowie o Radiohead.

Su padre, Dukagjin Lipa, también es músico y fue el guitarrista principal de la banda de rock kosovar Oda. Este grupo musical se disolvió en 1998, pero la influencia paterna sobre la joven Dua fue muy significativa. El linaje artístico se complementó con la mudanza familiar a Pristina, capital de Kosovo, en la década del 2000.

La familia buscaba establecerse en una zona percibida como más segura al compararse con el vecindario donde vivían en Londres. Durante esa época, la cantante se acercó a sus raíces albanesas, a pesar de que solo hablaba albanés sin manejar la lectura ni escritura avanzada al entrar a la escuela. Además, mientras vivió allí, descubrió los horrores que padeció esa región durante los años noventa.

La historia de la estrella del pop Dua Lipa

Desde pequeña, Dua Lipa desarrolló un gran interés por el ámbito musical, lo cual la impulsó a publicar contenido en plataformas digitales. Cuando tenía 14 años, comenzó a subir a YouTube interpretaciones de sus canciones favoritas, incluyendo versiones de Nelly Furtado y P!nk. La artista asistió a su primer concierto, el de Method Man y Redman, a los 13 años, una experiencia que avivó su pasión por el hip-hop y el pop. No obstante, se dio cuenta de que la industria en Pristina poseía poca relevancia para alcanzar metas globales, pues funcionaba principalmente por la recomendación personal.

Con el objetivo de proyectar su música a una escala internacional, Dua Lipa retornó a Londres a los 15 años. En 2014 firmó su primer contrato, después de un breve paso por el modelaje para un catálogo de ropa. Su álbum debut homónimo se lanzó en 2017 y pronto alcanzó el número uno en Reino Unido con temas como “New Rules” y “Be the One”, cimentando una trayectoria meteórica y llena de premios. Gracias a ese despegue, obtuvo importantes lugares en los charts del mundo y destacó rápidamente en la industria.

