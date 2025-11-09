Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Siguen las buenas noticias en lo laboral, pero en el ámbito sentimental se recomienda que busques dialogar con tu pareja. Para tu bienestar, deja de lado el egocentrismo y dedícate un poco más al prójimo; tu familia y amigos lo agradecerán. En el amor, recupera el espacio para los dos, apuesta a las ilusiones compartidas y ama a quien de verdad lo merezca. En el dinero, no confíes en promesas dudosas; encárgate tú de resolver para estar seguro.