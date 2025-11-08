Cambios rotundos: los signos del horóscopo chino que se encontrarán con poderosas señales en noviembre

Entre los signos que se encontrarán entre las señales difusas y el impulso de cambio, la Serpiente será una de las más comprometidas. Noviembre será para este animal del zodíaco un ciclo de revelaciones, donde algunas situaciones que parecían difusas comenzarán a aclararse, sobre todo en el ámbito emocional. La intuición será su guía y aquél deberá atender cuando no comprenda los signos de los astros. Las decisiones tomadas marcarán un antes y un después en su equilibrio personal.