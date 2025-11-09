Colapinto dejó todo en Brasil y confirma su evolución

La carrera, independiente del trabajo del bonaerense resultó atractiva, no en la lucha por el N°1 porque el británico Lando Norris arrasó con su McLaren, sino en la pelea por los puestos de podio y por las posiciones intermedias. En este sentido, fue impresionante el trabajo del neerlandés Max Verstappen, que largó con su Red Bull desde boxes y llegó a liderar la final, aunque finalmente debió “conformarse” con el tercer lugar. Y esto sucedió porque el juvenil italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, resistió de manera brillante los embates del campeón, para quedar 2°.